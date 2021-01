María José Belda (Sí Podemos): “La creación de una aerolínea tinerfeña la planteamos desde el principio porque es fundamental”

Han dejado huella en las cuentas del Cabildo tinerfeño de 2021, trazando algunos objetivos que el Gobierno insular PSOE-Ciudadanos, al que apoyan desde fuera del Ejecutivo, deberá cumplir a lo largo de este ansiado año que empieza. Entre las 22 enmiendas que fueron incorporadas al documento económico se encuentra una propuesta estrella del grupo de Sí Podemos Canarias: que la institución invierta 700.000 euros en una compañía aérea de capital 100% isleño y mayormente de Tenerife. Por medio de ella, según explica la portavoz de la formación morada en la Corporación, María José Belda Díaz (Santa Cruz de Tenerife, 1967), se podrá influir en el mercado para abaratar los costes de los pasajes de los trayectos con la Península, ya que la bonificación del 75% para los residentes en Canarias no está resultando tan efectiva como cabría esperar.

-¿Cómo se desarrollaron las negociaciones de las cuentas?

“A nosotros nos llegó el borrador a principios de diciembre, y a partir de ahí nos sentamos con el grupo de gobierno para empezar a negociar las demandas de diferentes sectores que creemos que mejoran las cuentas. Tuvimos varias reuniones, algunas presenciales y otras por videoconferencia, y creo que, en general, fueron unos encuentros de apertura y de llegar a consenso”.

-Sin duda, la que más repercusión ha tenido es la de invertir en la creación de una compañía aérea tinerfeña…

“Sí, al parecer ha sido la enmienda estrella de estos presupuestos y ha llamado la atención. Nosotras venimos desde hace varios meses, desde que se puso encima de la mesa que los fondos europeos podían tener carácter finalista, defendiendo que en los fondos de conectividad las regiones ultraperiféricas quieren ser conectadas con el exterior, no dentro de sí mismas. Por eso comenzamos a plantear, a través de mociones, que lo interesante sería tener, o bien 100%, o bien participación, de una compañía aérea española, no dedicar ese dinero a los trenes”.

-¿Siempre estuvieron las dos opciones planteadas: el 100% o una parte de las participaciones?

“Sí, siempre estuvieron ambas contempladas, y están registradas en nuestras mociones. Nosotras, además, la propuesta de la compañía de transporte aéreo la unificamos con la obligatoriedad del servicio público, porque creemos que es fundamental, la manera de poner un tope de precios al mercado para conectarnos con el exterior. Cuando presentamos esta moción no teníamos conocimiento de que había un movimiento empresarial que estaba por la labor de montar una compañía aérea, eso sí es verdad que nos llega a través de otras fuentes, y es realmente el equipo de gobierno el que pudo haber tenido los contactos. Pero también es cierto que esta idea se la planteamos hace meses al viceconsejero de Transportes del Gobierno de Canarias, Gustavo Santana. Creemos que el hecho de que el Cabildo tenga el 25% de la empresa ya es un gran paso; lo ideal sería que hubiese otro 25% del Gobierno de Canarias, e incluso si se pudiese unir el Cabildo de Gran Canaria sería estupendo, porque así las acciones serían mayoritariamente públicas. Pero, además, nosotras vamos a seguir insistiendo, con nuestras compañeras de Unidas Podemos en el Parlamento Europeo, en que también se recurra a los Fondos de Recuperación”.

-¿Cómo dibuja el escenario posterior a la pandemia? ¿Se podrá seguir dependiendo en gran medida del turismo?

“Si hacemos las cosas bien, podemos enfocarnos hacia un turismo mucho más consciente, más respetuoso con el medio ambiente, con la sostenibilidad. En este momento se ve que hay movimiento en el turismo europeo que viene a teletrabajar desde las Islas, y llevamos mucho tiempo hablando de que el turismo de masas no nos está dejando dinero realmente. Hay que estimular el turismo, pero de otra manera. Si nos damos cuenta, nos desaparece el turismo de masas porque no queda otra, por la pandemia y el cierre de fronteras, y sin embargo todos los días nos encontramos con que llegan más personas en una situación de huida y de búsqueda de un nuevo futuro. Si fuésemos los Países Bajos o Bélgica, esto lo reconvertiríamos en una creación de puestos de trabajo, en una salvación de esos pequeños hoteles y empresas de nuestra tierra que están en este momento cerradas”.

-¿Y el 35% del PIB que representaba hasta ahora este sector?

“Somos ricas en sol, en mar, en tierra… tenemos que apostar por el empleo verde. Tenemos una empresa como el ITER que da beneficios y que debe extrapolar su funcionamiento a otras islas. Vamos a apostar por el sector primario, porque con la que está cayendo tenemos que autoabastecernos; estamos importando todavía el 90% de nuestra alimentación, y es muy importante que empecemos a autoabastecernos de todo. Y hay que hablar del reparto de la riqueza, porque en Canarias hay un paro y una exclusión social estructurales”.

-¿Les resulta difícil apoyar al Gobierno insular desde fuera?

“Tenemos una posición que es bastante difícil, porque somos apoyo al Gobierno y, además, somos siempre las que estamos fiscalizando de una forma proactiva: cuántas de las mociones que se nos han aprobado se están llevando a cabo, cuántas están en vías de ejecución o cuáles están paradas; exigimos dentro de los consejos de administración que se audite más allá de lo que legalmente se exige; estamos en contacto con los comités de empresa para poder ver cómo está funcionando la parte laboral. Tenemos una función correctora de las políticas que se hacen, lo que pasa es que muchos de nuestros logros salen a nombre del Cabildo”.

-¿Con qué difieren?

“No estamos de acuerdo con la forma con la que se está planteando la asignación de las direcciones insulares. Sobre todo desde Ciudadanos, donde se están utilizando como proyecciones políticas para las próximas elecciones. Aunque es verdad que vemos otras áreas en las que los directores insulares tienen un perfil adecuado para ellas y no se está haciendo esa utilización política. Aun así, creemos que hay que cumplir con lo que dice la ley y esto tiene que salir a una concurrencia pública. No estamos de acuerdo con los consejeros delegados de determinadas empresas del Cabildo que se contratan a dedo, directamente, y que nos quedamos sin figuras de gerencia. En INtech se quitó a la oposición del Consejo de Administración y lo denunciamos. No estamos en Turismo de Tenerife, y aunque se nos apruebe una propuesta de crear una mesa intersectorial no se ha llevado a cabo. Y bueno, se lleva muchos años despolitizando la vida pública, que es una manera de alejarnos a la ciudadanía de poder creer que tenemos opinión; tomar decisiones en esta isla debe ser vital”.

-En el pleno de presupuestos, el presidente del Cabildo acusó a Coalición Canaria de querer abrir una brecha entre el grupo de gobierno y ustedes. ¿Qué hay de cierto en eso?

“Nosotras no nos dedicamos a generar malestar entre CC y PP para que se dividan en la oposición que están haciendo, que además, a veces parece que son el mismo partido porque van muy de la mano y no tienen ni siquiera críticas entre ellos. Y sí, es cierto que Coalición Canaria, en lo que llevamos de mandato, ha intentado varias veces conseguir que haya enfrentamientos, lo que pasa es que la nuestra es una forma de entender la política diferente a la de ellos; que nosotros estemos de apoyo desde la oposición no es un cheque en blanco. Tenemos nuestra postura crítica y líneas rojas”.

-¿Cree que los presupuestos dan respuesta a quienes peor lo están pasando por la COVID-19?

“Han mejorado con respecto a los del año pasado, creciendo el 10% en Acción Social y el 33% en Empleo. Siempre pueden ser mejorables, porque los vemos desde una perspectiva más cercana a la ciudadanía, pero desde luego lo primero es que tienen que ser funcionales. Nos hemos encontrado con que hay ayudas que se plantearon al inicio de esta crisis a determinados sectores y que se han cobrado a final de año, y no es responsabilidad de los técnicos de la casa, sino de las políticas que hemos tenido anteriormente de restricción de la oferta pública de empleo”.

-¿Se deja a alguien atrás?

“Creo que tanto en Vivienda como en Sector Primario debería haber mayores inversiones”.

-Usted hacía mención a los artesanos y artistas callejeros…

“Las artesanas lo están pasando fatal. Que alguien les explique por qué puedes ir a cualquier centro comercial y ellas no pueden montar en la calle, al aire libre y pudiéndose controlar el aforo, una feria. Llevan siendo castigadas todo el año, y las ayudas destinadas a ellas se han ralentizado. Y los artistas se han encontrado, también, con que no pueden estar por las nuevas restricciones; hay una incoherencia en las normas”.

-¿Se ha respondido con suficiente celeridad a la crisis?

“En un primer momento sí se actuó con celeridad. Sé que se ha actuado con mucho rigor en los centros sociosanitarios; hemos tenido el problema en Santa Rita porque la gestión es privada. Y podríamos decir que hasta en lo de Santa Rita ha habido una gestión increíble, de previsión, de adelantarse. Pero nosotros siempre dijimos que antes de abrirnos al turismo teníamos que pensar en nuestra seguridad”.

-En lo referente a Transparencia, han animado a la realización de auditorías a empresas del Cabildo. ¿Están satisfechos?

“Nosotras fuimos tirando de varios hilos de diferentes empresas e informaciones que teníamos y el grupo de gobierno ha seguido con esto. Ya tenemos en Fiscalía el caso de los barrancos, y creemos que, a medida que Intervención vaya analizando la documentación, van a seguir llegando cosas a Fiscalía. Pero sí, estamos satisfechas porque se han contratado auditorías que van más allá de ver una contabilidad y comprobar si cuadra”.

-¿Tres deseos para 2021?

“Salud para toda la población, distribución de la riqueza y que tengamos mayor capacidad de resiliencia”.