“Estoy aquí de verdad. No soy un gato”: un abogado queda atrapado en un filtro de Zoom en plena alegación

El abogado estadounidense Rod Ponton ha sufrido uno de los errores más habituales con las videollamadas, en este caso del popular servicio Zoom, al quedar ‘atrapado’ en un filtro de gato durante la primera vista de un juicio celebrado esta semana y que, al retransmitirse en directo, se ha hecho viral rápidamente.

En una de las cuatro pantallas que conformaban la videollamada, se puede ver al abogado con el filtro en forma de gatito adorable activado disculpándose ante el juez con la voz clara de preocupación: “Está mi asistente aquí, está intentando quitarlo pero… Estoy preparado para continuar. No se cómo quitar el filtro. Estoy aquí de verdad, no soy un gato”. Tras unos minutos, por fin pudo dar con la opción para desactivarlo.



La surrealista escena fue compartida por el propio juez que atendía el caso, Roy Ferguson, que ha dado permiso a los medios para publicarlo. Su intención no es reírse del abogado, sino advertir a los profesionales de que siempre deben revisar sus aplicaciones de videollamadas antes de entrar en directo. “Truco importante de Zoom: si un niño ha utilizado su ordenador, antes de unirse a una vista online compruebe las opciones de vídeo para asegurarse de que los filtros están desactivados. Este gatito acaba de hacer una declaración formal en un caso”, ha dicho el juez.

IMPORTANT ZOOM TIP: If a child used your computer, before you join a virtual hearing check the Zoom Video Options to be sure filters are off. This kitten just made a formal announcement on a case in the 394th (sound on). #lawtwitter #OhNo @zoom_ushttps://t.co/I0zaj0wu6K

— Judge Roy Ferguson (@JudgeFergusonTX) February 9, 2021