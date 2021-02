Tenerife, entre los ocho destinos europeos preferidos para el mercado de Estados Unidos y Canadá

Tenerife se ha situado en el octavo puesto del ranking ‘the best of the best‘ de los destinos preferidos en Europa por votación popular el mercado norteamericano. Así lo refleja el portal de recomendación de viajes, ocio y restauración Tripadvisor, que sitúa al destino tras Londres, Roma, París, Creta, Barcelona, Estambul y Florencia, y antes de Lisboa y Edimburgo.

Esa posición se ha logrado obtener tras una campaña publicitaria en el portal destinada a dar a conocer la isla en el mercado de Estados Unidos y Canadá. Paralelamente, el destino llevó a cabo otra campaña de posicionamiento en la Online Travel Agencie Expedia, una de las plataformas de venta de viajes a través de internet más potentes del mundo, que ha resultado ser otro éxito, al alcanzar una venta en billetes desde Norteamérica hacia Tenerife de 175.000 dólares.

“Estamos gratamente sorprendidos con el resultado de ambas campañas de promoción, que tuvimos que posponer con motivo de la COVID y que, finalmente, pusimos en marcha en el último mes de 2020”, indicó el consejero de Turismo, José Gregorio Martín, que añadió que se partía “de un grado de desconocimiento bajo del destino por parte del mercado emisor y se conseguió hacerlo atractivo gracias a una estrategia en la que, utilizando imágenes de los lugares más emblemáticos de la isla, que han conseguido atraer al público”.

En el caso de Expedia (a través de Orbitz, su marca en Estados Unidos y Canadá), la campaña consistió en publicidad online y un envío de email marketing realizado el pasado 17 de diciembre. Ese envío tuvo la mayor tasa de éxito para la compañía desde 2017. De hecho, de los más de 500.000 envíos realizados, casi 70.000 personas abrieron el correo electrónico (un 13,85%) y más de 2,15% hizo ‘click’ en el enlace, atraídos por el mensaje de Tenerife como destino turístico, lo que supone un índice bastante por encima a la media.

Por su parte, el consejero delegado de Turismo de Tenerife, David Pérez, aseguró que la estrategia turística de Tenerife incluye, en su quinto eje, un reposicionamiento de la imagen del destino, “siendo el clima, la naturaleza, la gastronomía, la cultura e identidad, además de nuestra seguridad en todos los aspectos, nuestros principales argumentos de venta”, añadió

En 2020, un total de 6.172 turistas de Estados Unidos se alojaron en Tenerife; la mayoría entre el mes de enero y febrero, antes de la pandemia. La tendencia previa había ido en alza; habiéndose alojado en 2019 un total de 26.441 turistas (un 16,5% más que en 2018), mientras que un año antes ya se había producido un incremento del 7,5% sobre 2017; siendo el total de alojados procedentes de Estados Unidos ese año, 22.692.

Actualmente, es posible llegar a Tenerife desde Estados Unidos a través del hub de Lisboa, con la ventajosa modalidad ‘stop over’ (modalidad de vuelo trasatlántico que permite visitar dos destinos por el precio de uno; en este caso Tenerife y Lisboa) ofrecida TAP Air Portugal, o ciudades muy bien conectadas como Madrid o Londres.