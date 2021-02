“Tengo que trabajar en un hotel”: se disparan los engaños para viajar a Tenerife sin ser por causa mayor

375 personas han sido multadas en el aeropuerto de Dublín tratando de abandonar Irlanda para viajar, en muchos casos, buscado el buen tiempo de Tenerife. En aquel país, como en la gran mayoría de Europa, solo están permitidos los desplazamientos por causa de fuerza mayor, pero la picaresca no conoce límites.

Uno de los casos más recientes es el de un hombre que presentó un documento, a todas luces falso, en el que señalaba la necesidad de acudir a trabajar a un hotel del sur de Tenerife. En la misma, se presenta al pasajero como un “proveedor de sistemas de seguridad”, indicado que el recinto alojativo era el lugar en el que tenía que llevar a cabo su trabajo.

Gardaí at Dublin Airport checking 'reasonable excuse' for international travel were provided this letter, found to be false. €500 fine issued.

"COVID-19 doesn’t switch-off so that people can attend parties, or go on holidays, or gather in large groups."

D/Commissioner Twomey pic.twitter.com/iv091XlUDS

— An Garda Síochána (@GardaTraffic) February 5, 2021