Detienen a Borja Escalona, el youtuber que se burló de Tenerife, tras acosar a un joven y agredir a una mujer

Agentes de la Brigada Móvil de la Policía Nacional detuvieron el pasado jueves al youtuber Borja Escalona tras acosar a un joven y lanzar una maquinilla de afeitar a la cara de una mujer en plena Puerta del Sol, en Madrid, tal y como se aprecia en las imágenes que inundan las redes sociales.

Escalona es bien conocido en Canarias por una serie de vídeos en los que se mete con las Islas y con sus habitantes. Ahora tendrá que rendir cuentas ante la justicia por un presunto delito de lesiones.

El youtuber hizo gala de su torpeza una vez más al acosar a un joven al que encima amenazó. El chico, cansado de la persecución, tiró la maquinilla que portaba Escalona al suelo y la rompió.

Seguidamente, tras exigirle al otro chico una y otra vez que tenía que arreglar o comprar otra maquinilla, Escalona le lanzó el objeto, pero acabó impactando en la cara de una mujer que se encontraba en la zona, quien tuvo que ser trasladada al Hospital Gregorio Marañón con una posible fractura de nariz, según informó 20minutos.

Borja Escalona en un solo vídeo: – Acosa a personas por la calle.

– Las graba sin su consentimiento.

– Amenaza con darle un bofetón a un chaval.

Borja Escalona en un solo vídeo: – Acosa a personas por la calle.

– Las graba sin su consentimiento.

– Amenaza con darle un bofetón a un chaval.

– Y le tira una máquina de afeitar a una señora en la cara. No todo vale en Internet, que asco de persona.

“Tenerife está habitada con desechos”

Borja Escalona desató las críticas de los usuarios en las redes sociales en mayo del año pasado, cuando se le ocurrió subir varios vídeos a Youtube en los que se refirió a Tenerife y a sus habitantes de una forma despectiva.

“Van cogiendo desechos de África, de España y de Europa y los van llevando a una isla”, dijo de Tenerife a pesar de reconocer que no había estado nunca aquí. Esto tampoco fue un problema para él a hora de suponer que “hay como jaulas, y entonces tú puedes ir viendo a la gente”.

En otro vídeo, el youtuber mostró una actitud incluso más chulesca que en el primero, y confesó que “Tenerife me suda las pelotas, es una isla que cuando me apetezca iré, me mearé en vuestro agua y me volveré a Madrid”.