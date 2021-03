El Área de Salud de El Hierro realizará las PCR a los viajeros que viajen entre islas en Semana Santa

El Área de Salud de El Hierro, adscrito a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, informa que facilitará la realización de pruebas PCR a los viajeros residentes que vayan a trasladarse a otra isla si no se trata de un viaje justificado que pueda acogerse a la excepción que marca la norma que regula la limitación de la movilidad interinsular establecida en las medidas específicas y temporales para la contención de la COVID-19 entre el 26 de marzo y el 9 de abril, con motivo de la Semana Santa.

Para aquellos desplazamientos que no estén adecuadamente justificados por alguno de los motivos recogidos en el apartado 1.4.2 del Acuerdo de Gobierno de 19 de junio de 2020 y sus sucesivas actualizaciones, los viajeros a partir de 6 años de edad deberán presentar una prueba de diagnóstico activa (PDIA) negativa realizada en la 72 horas previas a la llegada al lugar de destino, que no tendrá la consideración de prestación sanitaria del sistema sanitario público.

Supuestos en los que pueden realizarse desplazamientos interinsulares sin prueba diagnóstica de infección activa:

Los desplazamientos interinsulares quedan restringidos a los siguientes supuestos debidamente acreditados:

Asistencia a centros, servicios y establecimientos sanitarios.

Cumplimiento de obligaciones laborales, profesionales, empresariales, institucionales o legales.

Asistencia a centros universitarios, docentes y educativos, incluidas las escuelas de educación infantil, así como a academias de idiomas y de refuerzo educativo de asignaturas incluidas en planes de estudios de educación reglada, conservatorios y escuelas de música, o para la preparación de procesos selectivos en academias o centros de formación.

Retorno al lugar de residencia habitual o familiar.

Asistencia y cuidado de mayores, menores, dependientes, personas con discapacidad o personas especialmente vulnerables.

Desplazamiento a entidades financieras y de seguros o estaciones de repostaje en territorios limítrofes.

Actuaciones requeridas o urgentes ante los órganos públicos, judiciales o notariales.

Renovaciones de permisos y documentación oficial, así como otros trámites administrativos inaplazables.

Realización de exámenes o pruebas oficiales inaplazables.

Asistencia y cuidado de animales domésticos o explotaciones agropecuarias.

Entrenamientos o competiciones profesionales o federados de ámbito nacional o internacional.

Por causa de fuerza mayor o situación de necesidad.

Cualquier otra actividad de análoga naturaleza, debidamente acreditada.

Cómo solicitar la prueba

Las personas residentes en El Hierro que vayan a viajar a otra isla, por vía aérea o marítima, con motivo de los supuestos no justificados deben solicitar la realización de una prueba PCR en el Área de Salud. Para ello deberán remitir un email a infor-hinsr.scs@gobiernodecanarias.org indicando la siguiente información: Nombre y DNI de todas las personas que realizarán el viaje, motivo del viaje y teléfono de contacto. Se les contestará vía email informando si se encuentran en una de las causas de viaje justificado y que, por lo tanto, no precisan de una prueba diagnóstica para su viaje; o, si lo precisan, citará para la realización de una prueba PCR si procede. Si se trata de uno de los motivos exceptuados de la norma, y no estar financiada por el SCS, la realización de la prueba y la asistencia derivada de este acto clínico será facturada conforme los precios públicos aprobados.

Horarios

Los días y horarios de toma de muestras serán los siguientes:

La semana del 22 al 28 de marzo, de lunes a viernes en horario de 8:00 a 11:00 horas.

La semana del 29 de marzo al 4 de abril, el lunes, martes, miércoles y sábado de 8:00 a 11:00 horas.

No obstante, aunque en El Hierro no existen laboratorios autorizados para la realización de pruebas diagnósticas de infección activa, sí existen varios puntos de toma de muestras por laboratorios autorizados con sede en otras islas.

Pruebas a personas que viajen a El Hierro por causas justificadas

Además, el Área de Salud de El Hierro comienza hoy a llevar a cabo un cribado de las personas que visiten El Hierro mientras dure las medidas específicas y temporales para la contención de la COVID-19 entre el 26 de marzo y el 9 de abril, con motivo de la Semana Santa.

Las personas que viajen a El Hierro por causa justificada (y, por lo tanto, sin PDIA en origen) podrán someterse a una prueba PCR incluida en la prestaciones sanitarias públicas. El objetivo es evitar situaciones de transmisión comunitaria mediante la detección precoz, y prevenir altos niveles de ocupación asistencial. Las personas que voluntariamente se quieran someter a estas pruebas deben dirigir un email a la dirección infor-hinsr.scs@gobiernodecanarias.org indicando que se trata de un Cribado y aportando los nombres y DNI de todas las personas que realizarán el viaje, motivo del mismo, y un teléfono de contacto. Asimismo, en el momento de realización de la prueba deberán exhibir la tarjeta de embarque del traslado a la isla de El Hierro.