Escrivá anuncia que los 1.800 migrantes alojados en hoteles serán trasladados a los campamentos

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, ha subrayado el compromiso absoluto del Gobierno para que las condiciones de acogida de los inmigrantes “sean lo mejor posible” y ha defendido que los nuevos campamentos desplegados en Canarias cuentan con “los mejores estándares”.

Lo ha hecho durante su intervención este jueves en la comisión correspondiente del Senado, en la que ha comparecido a petición del PP, Coalición Canaria (CC) y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), cuyos senadores le han recriminado su falta de autocrítica en la “nefasta” gestión de la crisis migratoria en Canarias.

Han sido Fabián Chinea (ASG) y Fernando Clavijo (CC) quienes se han referido, concretamente, a las “condiciones indignas” del campamento levantado en el cuartel de Las Raíces: hacinamiento en tiendas de campaña, comida en malas condiciones, ausencia de medidas de seguridad por la covid o falta de ropa y calzado adecuados, son algunos de los ejemplos citados por los senadores.

“Se están vulnerando los derechos humanos en ese campamento, mientras el Gobierno permanece impasible con discursos de autocomplacencia”, ha censurado Clavijo, al que el ministro ha acusado de mentir sobre las condiciones de esos centros.

“Por supuesto que hay tiendas de campaña, como en todos los centros de refugiados del mundo, sería un derroche de dinero público montar grandes instalaciones para situaciones temporales”, ha aseverado el ministro, que ha explicado que las carpas instaladas han sido adquiridas en Europa y cuentan con los mejores estándares”.

Al igual que los catering, ha apostillado Escrivá antes de subrayar que el sistema de acogida español está siendo evaluado por la Oficina Europea de Apoyo al Asilo (EASO), y añadir que a las puertas de ese campamento “se ha creado ‘ad hoc’ un centro de forma irregular”.

“Las personas que están delante de Las Raíces han sido inducidas desde determinadas instancias u organizaciones para crear allí un espectáculo con una reivindicación que nada tiene que ver con sus condiciones, sino con la expectativa que les han dado de que son susceptibles de ser retornadas a la península”, ha denunciado Escrivá.

Consciente de que llegan “hasta donde pueden”, el ministro ha incidido en que trabajan “con la máxima sensibilidad e implicación” con los inmigrantes para que sus condiciones humanitarias de acogida “sean lo mejor posible”.

“Y si hay un caso concreto, nos lo dicen, lo vemos y lo mejoramos”, ha advertido.

Unas explicaciones que no han bastado al senador de CC, para quien la intervención del ministro, al que ha pedido explicaciones de por qué no se están derivando inmigrantes a la península, certifica la intención del Gobierno de convertir Canarias “en la cárcel de la frontera sur de Europa”.

Más de 3.000 inmigrantes en situación de vulnerabilidad o solicitantes de protección internacional o asilo han sido derivados desde Canarias a la península, ha indicado Escrivá, que ha recordado, además, que desde que se han abierto las fronteras, “los retornos se están produciendo”, aunque “no al ritmo que nos gustaría”.

Para el senador Chinea, el Ejecutivo “se empeña en que las islas sean la última parada” de los inmigrantes que llegan a sus costas, a quienes “bloquean en macrocentros indignos para que no den el salto a Europa”, con lo que se genera un drama que “Canarias no puede asumir en solitario”.

Escrivá ha recalcado que el sistema de acogida en España es voluntario y que los inmigrantes que llegan y que no pueden ser retornados son libres: “Si algunos no quieren entrar o son inducidos a no entrar en nuestro sistema de acogida y se quedan fuera, no podemos hacer nada, como tampoco podemos hacer nada si deciden moverse por el territorio”, ha matizado.

Desde el PP, la senadora Sofía Acedo ha acusado al ministro de acudir al Senado “a hacer una enmienda a la totalidad”, sin asumir ninguna responsabilidad: “las llegadas irregulares de inmigrantes no cesan, pero la política migratoria del Gobierno brilla por su ausencia”, ha dicho.

Y le ha recriminado que hable de nuevos centros de acogida en Canarias, cuando son, ha dicho, “campamentos de la vergüenza”.

Respecto al Plan Canarias puesto en marcha por Migraciones para hacer frente a la crisis migratoria en el archipiélago, el ministro ha asegurado que a final de mes los cerca de 1.800 inmigrantes que permanecen alojados en hoteles en las islas, serán trasladados a los campamentos y los establecimientos hoteleros “quedarán libres”.

Este miércoles se puso en marcha el último de los seis centros propios con los que ahora cuenta el Migraciones en las islas y que tienen una capacidad de más de 6.000 plazas de acogida, a las que se unen las casi 1.000 que había antes de 2020.