Jesús Quintero, especialista en infectología: “Lo que hagamos en Semana Santa será crucial para contener una cuarta ola”

En medio de la festividad de Semana Santa, los expertos advierten de que la situación epidemiológica por coronavirus está lejos aún de darse por controlada. La campaña de vacunación activa no ha logrado todavía inmunizar a una proporción suficiente de la población que reduzca significativamente el riesgo. A lo que se suma la amenaza que supone el contagio por las nuevas variantes del virus.

Jesús Quintero, especialista de referencia en infectología y profesor colaborador de la facultad de Medicina de TECH Universidad Tecnológica México, ha recordado que “lo que hagamos en Semana Santa y lo que incorporemos conscientemente de manera habitual en nuestra vida diaria será crucial para contener una cuarta ola”. Para Quintero, las recomendaciones pasan por no relajar las medidas frente al virus. “Mientras avanza la campaña de vacunación, las medidas de prevención como las restricciones a la movilidad y los contactos sociales siguen siendo cruciales para contener la cuarta ola de la pandemia, especialmente en fechas vacacionales como la Semana Santa, normalmente asociados a un tiempo en el que la familia y los amigos se reúnen”, argumentó el experto.

Las medidas, insistió Quintero, “sirven para proteger al gran número de personas vulnerables que seguimos teniendo a nuestro alrededor”. “Si no se implementan ciertas restricciones o no somos conscientes de la importancia de cumplirlas, seguiremos siendo incapaces de controlar la situación epidemiológica”, recordó.

Las medidas implementadas por Sanidad y las CC.AA. para evitar un repunte de los contagios durante las vacaciones de Semana Santa se han centrado en frenar la movilidad, con el cierre perimetral de algunas regiones, así como mantener el toque de queda y limitar las reuniones sociales.

Para Quintero, la clave está en no entrar en un periodo de relajación: “No debemos cometer el mismo error que en verano y Navidad. Con la aplicación de las medidas y la campaña de vacunación que irá avanzando en los próximos meses, seremos capaces de generar esperanza para ver las cosas de otra manera en verano: el objetivo es no infectarse y no transmitir el virus”. Además de las medidas generales, Quintero plantea varias claves para prevenir un contagio durante estas vacaciones de Semana Santa:

1. Evitar los viajes innecesarios. Los periodos vacacionales se asocian a desplazamientos relacionados con el ocio y las visitas a familiares y amigos, incrementando los factores de riesgo de contagio.

2. En el caso de viajes muy necesarios, cumplir con las medidas de prevención antes, durante y después del viaje indicadas por las autoridades, como aquellas relacionadas con la realización de una prueba PCR antes de viajar, mantener la distancia de seguridad, el uso de mascarilla y lavado de manos o utilización de gel durante el viaje, así como el tiempo de cuarentena o la realización de una nueva prueba al regreso para evitar contagiar a otras personas.

3. Disfrutar del tiempo de ocio eligiendo lugares al aire libre, preferiblemente en zonas cercanas al domicilio y con poca afluencia.

4. Evitar los contactos sociales, o al menos limitarlos a un círculo cerrado, preferiblemente con los convivientes habituales.

5. Limitar las salidas y, de hacerlo, procurar que sea en grupos reducidos, evitando los lugares concurridos y priorizando zonas al aire libre.

6. De llevar a cabo un encuentro con familiares o amigos, limitar el número de personas y mantener las medidas de protección habituales.

7. Si se tiene intención de participar en un acto religioso, respetar la limitación de aforo determinada y cumplir con las normas de seguridad indicadas.

8. Cumplir disciplinadamente las recomendaciones y medidas establecidas por las autoridades sanitarias.

9. Convertirse en promotor y educador de salud de todas las personas con las que tenemos contacto social, ya sean familiares, amigos, vecinos o compañeros de trabajo.

Optimismo para finales de año

Respecto a las previsiones de contención de la pandemia para 2021, Quintero recordó que el verano está ya muy cerca, “tan solo unos meses en los que la enfermedad todavía no estará controlada y el nivel de vacunación no será el suficiente en España, Europa o el resto del mundo como para permitir relajar las medidas que limitan el contacto social”.

Según destacó el experto, “con el ritmo actual de vacunación y la llegada de nuevas cepas, que podrían reducir la efectividad de las vacunas, puede prácticamente descartarse que el coronavirus sea vencido completamente este año”. La mirada de optimismo, según destacó el el doctor Quintero, se centra en una posible mejora significativa para finales de año: “Podríamos llegar a unas Navidades en mejores condiciones epidemiológicas, siempre que se incremente el ritmo de vacunación actual y se cumplan las medidas de prevención y contacto social, lo que lograría una disminución significativa en las tasas de contagio”.