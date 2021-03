La lucha canaria de Tenerife, en pie de guerra para que vuelva lo antes posible a los terrereros

La situación de la Lucha Canaria en Tenerife es dramática, ya que por motivos de la pandemia la competición del deporte vernáculo está paralizada desde hace más de un año. Las fuerzas vivas de la Lucha Canaria de Tenerife instan, por medio de un comunicado conjunto, a que el presidente de la Federación Regional, Francisco Rivero Vega, tome cartas en el asunto y acelere las gestiones con la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias para que apruebe el ansiado protocolo por una vuelta segura y paulatina a los terreros, así como la urgencia de aprobar financiación y recursos para la puesta en marcha del mismo. Un protocolo que presentó la Federación Tinerfeña de Lucha Canaria hace muchos meses y que ha tenido la callada por respuesta. Esta es la misiva, a grandes rasgos, que envió la Federación de Lucha Canaria de Tenerife, los clubes y las escuelas, al mandamás de la Regional:

“Dada la gravísima situación por la que está atravesando la Lucha Canaria y, en particular, la de Tenerife, la Federación de Lucha Canaria de Tenerife junto a todos los Clubes de Lucha Canaria de la isla, así como todas las Escuelas de Lucha Canaria, te instamos a que la Federación que presides promueva todas las acciones que sean necesarias ante la presidencia del Gobierno de Canarias, la Consejería de Sanidad y la Dirección General de Deportes para la aprobación del definitivo y necesario Protocolo para la Lucha Canaria. La única modalidad que, a día de hoy y tras más de un año de prohibición, no tiene un Protocolo que sirva como hoja de ruta para ir retomando con seguridad y paulatinamente la actividad y permita además la búsqueda de los recursos necesarios por parte de los Clubes de Lucha, Ayuntamientos y Federación para ponerlo en marcha. La parálisis provocada por la pandemia desde marzo de 2020 está haciendo un daño irremediable a la Lucha Canaria, en concreto, a nuestra base y cantera, ya que nuestros deportistas se ven abocados a buscar otras modalidades deportivas, perdiéndose así un caudal humano que es, en definitiva, el futuro y la renovación de nuestro deporte, a lo que se une que a nuestros luchadores y luchadoras se les está privando de los múltiples beneficios que proporciona su práctica deportiva. Esta situación fue llevada al Pleno del Cabildo de Tenerife celebrado el pasado 24 de marzo en forma de moción institucional, que fue aprobada por unanimidad de todas as fuerzas políticas. En dicha moción también se instaba al Gobierno de Canarias y a la Consejería de Sanidad a agilizar la evaluación del Protocolo y culminar el diseño de las bases del mismo que permita la reanudación de las competiciones de forma segura y con la mayor celeridad posible, así como a la financiación de los test sanitarios para los luchadores y luchadoras, tanto federados como escolares. Por todo ello, la Federación de Lucha Canaria de Tenerife junto a todos los Clubes de Lucha Canaria de Tenerife y las Escuelas de Lucha Canaria de Tenerife, solicitamos ejercitar esa acción de forma urgente ante las autoridades como máximo representante regional de nuestro deporte y, por tanto, interlocutor directo ante el Gobierno de Canarias y obtener lo siguiente:

1.-Levantar la prohibición de la Lucha Canaria mediante la aprobación de un Protocolo que permita una vuelta segura a los terreros con todas las garantías higiénico sanitarias. 2.-Un plan de rescate económico para la Lucha Canaria –Federaciones, Clubes de Lucha y Escuelas- mediante la aportación de recursos para la puesta en práctica de dicho Protocolo y para paliar la grave crisis económica que este deporte está atravesando. 3.-Proteger la salud de nuestras y nuestros deportistas, con la tramitación de una licencia deportiva expresa que permita la vuelta a la actividad hasta que se tramite la definitiva por parte de dicha Federación Regional. 4.-Garantizar la continuidad y el futuro de la base y la cantera de la Lucha Canaria mediante acciones específicas de promoción en la Escuelas de Lucha Canaria. 5.-Líneas directas de subvención para el sostenimiento y viabilidad de los Clubes de Lucha femeninos