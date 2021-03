Referentes femeninos y su experiencia en la industria de los videojuegos, esta tarde en LCES HiperDino

Con motivo del Día de la Mujer, el 8 marzo, la Liga Canaria de Esports HiperDino ha preparado la que será la primera de una serie de mesas de debate que tendrán lugar a lo largo de este año. Durante aproximadamente dos horas, las ponentes compartirán su experiencia en la industria, explicando cómo se formaron, quienes fueron sus referentes y qué les motivó a involucrarse en el proceso creativo de un videojuego con el fin de inspirar a niñas, adolescentes y jóvenes que quieran trabajar en la industria.

A través de esta acción, se darán a conocer algunos de los diferentes perfiles profesionales que hay en el sector del gaming y se visibilizará el talento femenino. Desde localización y traducción a desarrollo o diseño 3D, las ponentes arrojarán luz sobre la labor que desempeñan en la creación de un videojuego a la par que se debate sobre la creación de contenidos en plataformas como Twitch o YouTube.

En este sentido, también habrá espacio para discutir temas como la representación femenina en campos como los esports o la importancia de fomentar programas de formación que faciliten la introducción de jóvenes talentos en la industria.

En la mesa de debate participarán como invitadas Laura Shiva, desarrolladora indie y Game Designer; Isana “Naradiel” Sánchez, psicóloga y streamer; Laia Díez, localizadora y traductora de videojuegos; Yurena Bartol Molina, 3D Artist y Nashha, creadora de contenido en Twitch. Por su parte, las periodistas Karen Hernández y Karla Hernández se encargarán de moderar.

La actividad podrá verse online y en directo, desde las 17 horas, en twitch.tv/ligacanaria. Asimismo, también podrá seguirse a través de nuestra web gracias a las sinergias entre la Liga y nuestro periódico, que iniciamos una colaboración con la que semanalmente difundiremos todas las novedades de la Liga Canaria de Esports HiperDino, desde los resultados de las competiciones a oferta de torneos y formaciones, columnas de opinión, streamings y otros contenidos interesantes para los gamers de Canarias, ya sean jugadores profesionales, gamers causales o curiosos con interés en conocer más el sector de los videojuegos.

Más información sobre las ponentes

Laura Shiva – Desarrolladora indie y Game designer

Laura Shiva es una developer y game designer asturiana, aunque actualmente está afincada en Barcelona. Comenzó programando en Basic en un ordenador de juguete de los 90 y decidió hacer de ello su carrera profesional. Además de crear historias y ser una apasionada de los lenguajes de programación, Laura también forma parte de varias asociaciones como Fem Devs, que tiene como objetivo promover el interés, la participación y la presencia de las mujeres en la cultura del desarrollo de videojuegos.

Isana “Naradiel” Sánchez – Psicóloga y streamer

Isana Sánchez estudió psicología en la Universidad de La Laguna, realizando también investigaciones científicas en el ámbito del razonamiento, y ha participado en varios programas de formación para emprendedores que le han otorgado conocimientos en marketing digital, publicidad, gestión, dirección, contabilidad y finanzas.

En los últimos años, se ha especializado en publicidad en Redes Sociales, aplicando sus conocimientos en negocios online de España y Europa. Actualmente, es creadora de contenido en Twitch, donde juega en directo a títulos como Final Fantasy XIV o GTA Online, además de realizar charLCES HiperDinolas con otros streamers y dar rienda suelta a otra de sus pasiones, el maquillaje.

Laia Díez – Localizadora y traductora de videojuegos

Laia Díez es localizadora y traductora especializada en videojuegos. Desde la sede de Bucarest de Ubisoft, trabajó en varios proyectos como Tom Clancy’s The Division 2, Ghost Recon Breakpoint, Hyper Scape y Gods & Monsters.

Actualmente, trabaja como freelance, ofreciendo sus servicios de traducción y localización para videojuegos, contenido de marketing, páginas web, libros,etc.

Yurena Bartol Molina: 3D Artist junior

Yurena estudió el Máster en desarrollo con Unity en Lightbox Academy y actualmente trabaja como 3D Artist Junior en Drakhar Studio, una desarrolladora de videojuegos que ha lanzado juegos como Paw Patrol: Mighty Pups, Ginger: Beyond the Crystal o The Grumpy Reaper.

Nashha: Creadora de contenido en Twitch

Nashha es creadora de contenido en Twitch. Juega a videojuegos desde que tiene uso de razón y suele centrar su contenido en el terror y el freestyle.

Karen Hernández: Social Media Manager, presentadora y streamer (moderadora)

Karen Hernández es Social Media Manager, presentadora y streamer en Twitch. Comenzó su andadura en la industria de los videojuegos en MeriStation, donde presentaba El Píxel, un programa diario sobre actualidad en videojuegos y esports, y cubría eventos nacionales e internacionales, como el Tokyo Game Show o el E3 de Los Ángeles en 2016.

Posteriormente, dirigió y presentó Non Stop Gaming, el primer programa diario de videojuegos en televisión a nivel nacional, que recogía todo tipo de contenidos sobre videojuegos y esports. También ha trabajado como Community Manager en empresas como MercurySteam, la mayor desarrolladora de videojuegos a nivel nacional (Castlevania, Metroid, Spacelords), o Raiser Games (Webedia), un publisher nacional donde gestionó la estrategia en redes sociales de títulos como Song of Horror.

Karla Hernández: responsable de comunicación (moderadora)

Karla Hernández Díaz se graduó en Periodismo por la Universidad de La Laguna y realizó el Máster en Periodismo Multimedia Profesional por la Universidad Complutense de Madrid. Durante su etapa profesional, adquirió experiencia en Antena 3 Canarias, en el departamento de Contenidos Digitales de la Agencia EFE (Madrid) y en la Fundación General de la Universidad de La Laguna, desarrollando tareas en distintos ámbitos y soportes de la comunicación: presentación, locución, cobertura de noticias, entrevistas, redacción y edición de contenidos, community manager o grabación y edición de vídeo.

Asimismo, durante más de dos años fue directora de comunicación de la empresa Gaming Experience S.L., ocupándose de diseñar e implementar estrategias de comunicación, de la relación con los medios de comunicación y marcas, de presentar y locutar espacios y piezas audiovisuales, de la creación de contenidos y de la dinamización de redes sociales, entre otras funciones.