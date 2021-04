Avante estudia reprobar a Clavijo, Díaz y Alonso por racismo y xenofobia

Avante La Laguna estudia la posibilidad de reprobar en el Pleno a los ex alcaldes del municipio, Fernando Clavijo y José Alberto Díaz; y al ex presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, por sus posicionamientos xenófobos y racistas ante la llegada de migrantes a Canarias como punto de paso en su camino hacia Europa.

“Los dirigentes de Coalición Canaria (CC) se han subido a la ola de la desinformación, el racismo y la xenofobia en su carrera por impedir que se les sigan escapando votos por la ultraderecha”, señalan desde Avante.

Así, están elevando progresivamente el tono de sus declaraciones y hemos tenido que escuchar a Carlos Alonso exclamando en un Pleno del Cabildo que “aquí no somos negros, somos españoles”. Y a pesar de tener la ocasión para matizarlo ha vuelto a reiterar: “Sí, me refiero que no deben de tratarnos como si fuéramos diferentes. Somos personas normales de parte del Estado español”.

Por su parte, Fernando Clavijo dijo en el Senado de que “Canarias se puede convertir en un problema, un tsunami de pobreza y exclusión social que puede transformar la vida de 2.200.000 personas. Hay familias canarias que dentro de pocos meses van a pedir, con toda la razón del mundo, que las pongan a vivir en un hotel y les den alojamiento y comida”.

Como si ellos no hubieran gobernado nunca y no tuvieran responsabilidad alguna sobre la situación socioeconómica actual de Canarias.

En esa misma intervención se refirió al año 2006, época en que las Islas vivieron otro repunte del fenómeno migratorio, señalando que el Gobierno del Estado se comportaba de otra manera.

Lo que no dice Clavijo es que en 2006 Ana Oramas pasó de decir en mayo que había que “evitar la xenofobia y apoyar al Gobierno central”, a solicitar en octubre de ese mismo año que se utilizara a la Armada para impedir la llegada de cayucos a Canarias.

Ni habla de la manifestación contra la inmigración organizada por cargos de CC en el Ayuntamiento de Santa Cruz, con el apoyo del periódico El Día, que en un editorial dominical animó claramente a participar en ella, llegando a decir que “la inmigración irregular, según los estudios, conduce a condiciones sociales peligrosas”.

Algo parecido ha hecho José Alberto Díaz en un vídeo, mezclando datos para intentar vincular inmigración e inseguridad, dando a entender que los inmigrantes conflictivos van a ser expulsados de los centros de acogida y “lo que nos vamos a encontrar es con un montón de inmigrantes expulsados de esos centros en nuestras calles de La Laguna”.

Sin embargo, y lejos de los vaticinios del ex alcalde, la Delegación del Gobierno en Canarias explicó con datos que la llegada de personas a las Islas en cayucos y pateras no ha provocado un repunte de la criminalidad. Durante el último cuatrimestre de 2020 las infracciones penales cayeron un 6%, y en diciembre la reducción de las infracciones penales fue de un 16,8% en nuestra provincia.

Díaz señaló además en una carta dirigida a la ciudadanía que “exigiremos el trato preferente a los vecinos y vecinas laguneros en políticas sociales. No podemos permitir que haya gente que pueda quedarse en la calle y que les digan que no hay recursos alojativos o para cubrir sus necesidades y nos encontremos con un trato diferente respecto a los inmigrantes”.

Coalición Canaria siempre hace lo mismo cuando se produce una intensificación del fenómeno migratorio trata de aparentar que defiende los derechos humanos pero acaba totalmente embarcada en actitudes xenófobas, de la mano de personas como Onalia Bueno y sus actitudes deplorables.

Desde Avante La Laguna se recuerda finalmente que los canarios también fuimos migrantes, se reivindica el papel de nuestro municipio como lugar de acogida y se condena “este tipo de manifestaciones que solo buscan el populismo y congraciarse con una parte del electorado ultraderechista que temen perder con destino a Vox”.