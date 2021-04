Un informe revela posibles conductas impropias con menores en Protección Civil de Santa Cruz

Un informe realizado en 2019 sobre el clima laboral en la Agrupación de Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz, conformada por voluntarios, sacó a la luz una serie de supuestas “conductas impropias” que afectaban a los más jóvenes, algunos de ellos, al parecer, menores, que formaban parte de esta agrupación, en la que, no obstante, solo podrían hacer voluntariado personas mayores de 18 años.

Los responsables de este estudio, una empresa de prevención de riesgos laborales a la que se le encomendó la tarea, detectaron en las entrevistas con los voluntarios el malestar de algunos de ellos al señalar los supuestos comentarios de índole sexual de los que eran, presuntamente, objetos por parte de uno de los responsables del colectivo. En el citado informe, al que ha tenido acceso DIARIO DE AVISOS, se puede leer cómo la persona a la que se atribuyen los hechos hacía “comentarios de contenido sexual a los voluntarios y que realizaba tocamientos en los genitales a determinados voluntarios”.

En los comentarios que hacía esta persona pueden leerse cosas del tipo: “Eso lo tienes muy hinchado hoy” o “está muy grande; en otras ocasiones les tocaba el trasero”.

Los responsables del estudio, tras detectar estas incidencias, solicitaron un listado de los menores que podrían haber sufrido esta situación de manera directa, puesto que muchos de los entrevistados referían una serie de rumores que corrían en la agrupación sobre la persona en cuestión, tales como que había mantenido relaciones sexuales con alguno de los voluntarios. De esta forma, en el citado informe de incidencias, elaborado con posterioridad al trabajo inicial para el que la empresa fue contratada, se reflejan varias de las entrevistas personales realizadas.

a solas con un menor

En el mismo documento se reseña que incluso el personal técnico del Ayuntamiento dio cuenta de la interposición de una incidencia, ya que esta persona, que ya no tiene responsabilidad alguna en la agrupación, aunque sigue siendo voluntario, había acudido a solas con un menor a una de las instalaciones de la agrupación e incluso habían hecho noche.

En las declaraciones recogidas en el informe, uno de estos jóvenes relata que la primera vez que esta persona contactó con él para que se hiciera voluntario aún era menor, pero que cuando entró en Protección Civil ya tenía los 18. Manifiesta su incomodidad y que le resultaba “violento” las bromas que le dirigía, así como los tocamientos de que era objeto con “nalgadas” o comentarios fuera de tono delante del resto de componentes de la agrupación.

En otro de los testimonios, su protagonista afirma que “sí he sufrido acoso”. “Me comentaba cuando íbamos en su vehículo, si tú me la mamas a mí y yo a ti eso es cosa de dos, en otras ocasiones me decía que, el que se acuesta con niños amanece meado, yo siempre he pensado que ha querido mantener relaciones sexuales conmigo…”.

Asegura este joven que en uno de los servicios que hizo con esta persona llegó a cogerse el pene y preguntarle si quería ir con él al baño, al decir que no, asegura que la actitud cambió y “empezó a ir contra mí”. Detalla que, cuando era menor, le llegó a dar un tortazo por no hacer lo que él quería. En el incidente del baño el joven era mayor de edad, pero “los tocamientos en las piernas sucedieron cuando era menor, algunas veces me tocaba el pene y me decía: ‘¡Ay! como la tiene”.

Otro de los testimonios señala que “de broma y sin broma también me hacía tocamientos en mis partes (…) y él me decía que lo que yo necesitaba es un hombre porque en la vida hay que probar de todo”. El joven aseguró que los menores acompañaban a esta persona siempre, con la excusa de enseñarles. Otro de los entrevistados resumió la situación: “Estas actitudes eran solo con determinadas personas.

Las características que teníamos en común eran el sexo: hombres, con orientación sexual homosexual o bisexual y, siempre a jóvenes, no a personas mayores”.

Los responsables que realizaron las entrevistas, al término de las mismas, apuntaron en el informe que “tras estos testimonios solicitamos al Área y al Servicio de Seguridad Ciudadana, Vial, Movilidad y Protección Civil del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que realicen cuantas acciones crean necesarias para denunciar estos hechos. Que se investiguen estas acciones producidas(…), que se tomen las medidas pertinentes para que esta situación no continúe. Todos los hechos han sido corroborados por diferentes testimonios, y son congruentes entre sí, por lo que se solicita que se proceda a dar curso de estas incidencias a las autoridades pertinentes”.

Según ha podido saber DIARIO DE AVISOS, el responsable político en esos momentos de la concejalía, el socialista Florentino Guzmán Plasencia, atendió de inmediato la recomendación de los profesionales de poner en conocimiento de la Fiscalía los hechos por si fueran constitutivos de delito.