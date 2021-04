Usar doble mascarilla aporta más sujeción y protege más frente al Covid; lo dice un nuevo estudio

Usar dos mascarillas puede casi duplicar la efectividad de filtrar partículas de coronavirus. Lo revela un estudio publicado por JAMA Intérnale Medicine.

El motivo se debe a la eliminación de cualquier espacio que no se ajusta bien a la mascarilla y no a la suma de las dos capas de tela. “Las mascarillas quirúrgicas están diseñadas para tener un potencial de filtración muy bueno en función de su material, pero la forma en que se ajustan a nuestras caras no es perfecta”, explica la principal autora del estudio, Emily Sickbert-Bennet.

Según este estudio, por lo general, una mascarilla sin alterar el ajuste es efectiva en un 40%. Al duplicarla, la filtración mejora en un 20%.