De Angelina Jolie llena de abejas a la momia guanche más famosa: las portadas de National Geographic

Decenas de abejas rodearon el cuerpo de la actriz Angelina Jolie, que confesó estar “encantada” y sentirse una “afortunada” con esta sesión fotográfica. Jolie pasó para el fotógrafo Dan Winters, por el Día Mundial de las Abejas, para National Geographic. La actriz y madre se seis hijos ha realizado este reto con el objetivo de concienciar a la población sobre la importancia que tiene para el medioambiente proteger a estos insectos.

Jolie fue nombrada Women for Bees y se ha unido al programa de la Unesco para apoyar a los agricultores del mundo. Cuentan que para poder realizar las fotografías le aplicaron feromonas por el cuerpo porque así el olor atraería a las abejas y les animaba a no enjambrar. Además, estuvo tres días sin ducharse para que el jabón no ahuyentara a los insectos.

✨ ¡Qué maravilla! 👏 La prestigiosa revista @NatGeoEspana lleva en su portada del mes de junio a las momias guanches.



📺 Además, esta semana @RTVCes volverá a poner el aclamado documental y premiado internacionalmente con el Globo de Plata, en el World Media Festival. (+) pic.twitter.com/FKfEEgyVUg — Museos de Tenerife (@MuseosTenerife) May 24, 2021

La semana pasada también fue portada, pero esta vez en National Geographic España, la momia del Barranco de Herques, que habría sido encontrada hace siglos en la Cueva de las Mil Momias, ubicada entre los municipios tinerfeños de Güímar y Fasnia.

Se sabe que era un varón de unos 30 o 40 años que vivió en Tenerife hace más de 850 años. Su cuerpo fue entregado al rey Carlos III en 1763, quien la incluyó en su Gabinete de Historia Natural y más tarde, pasaría por otras tantas colecciones privadas y museos.