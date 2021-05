Marta Huerta, árbitra: “No quiero ni pensarlo cuando me tenga que alejar de mi hija, porque al principio me costará estar lejos de ella”

La árbitra Marta Huerta, adscrita al Comité Técnico de Árbitros de Tenerife, con su recién nacida Valeria. /Fran Pallero

La árbitra palentina adscrita al Comité Técnico de Árbitros de Tenerife, Marta Huerta de Aza, estrenó hace pocos días maternidad con el nacimiento de su hija Valeria, adentrándose en una nueva etapa de su vida. Marta cuenta su propia experiencia durante el período de gestación que además tuvo que lidiar con la pandemia de la Covid-19. El deporte de élite y el embarazo han sido, hasta hace muy poco tiempo, dos mundos que casi nunca fueron de la mano. Por suerte, los tiempos van cambiando con mucho esfuerzo por parte de las mujeres deportistas que reclaman, de forma creciente, sus derechos a ser madres y a la vez deportistas. Eso sí, aún queda mucho terreno por hacer en este campo en el que el embarazo y el deporte no han sido un matrimonio bien avenido. La árbitra internacional, que reside en la Isla desde hace años, relata para DIARIO DE AVISOS la felicidad infinita por ser madre hace unos pocos días, y la ilusión por seguir derribando puertas en el complicado mundo del arbitraje nacional e internacional. En el año 2023, Marta Huerta podría representar a nuestro país si al final es seleccionada para arbitrar en el Mundial de fútbol femenino que se celebrará en Australia y Nueva Zelanda.

-Un orgullo para Marta Huerta que la Real Federación Española de Fútbol la haya elegido como imagen por el Día de la Madre tras su reciente maternidad.

“Sí, ha sido un auténtico regalo porque es un vídeo que guardaré con mucho cariño”.

-¿Cómo compaginó su embarazo con la formación continua que reciben todos los árbitros?, ¿y cuál es su plan de recuperación física para regresar, más pronto que tarde, a los terrenos de juego?.

“Este año con la pandemia todos los seminarios han sido online por lo que su seguimiento ha sido muy cómodo para mí. Ha sido una forma de seguir vinculada aunque no haya podido ser desde el terreno de juego. En cuanto a la preparación física, he tenido una continua comunicación con el preparador físico del Comité Técnico de Árbitros que me ha puesto un plan específico”.

-Aparte de las lógicas precauciones que tuvo que tomar durante el período de embarazo, ¿cómo afrontó el período de gestación en medio de la pandemia de la Covid-19?.

“Está claro que el miedo de contagiarse estando embarazada es mayor porque ya no sólo te afecta a ti, sino también al bebé que esperas. Por suerte, hemos evitado pasar por eso, tomando todas las precauciones que la Consejería de Sanidad establecía en cada momento”.

-¿Con cuántos meses de embarazo abandonó su actividad como árbitra de fútbol?.

“Desde el primer día que supe que estaba embarazada se lo comuniqué al Comité Técnico de Árbitros. Aún no había comenzado la temporada, así que no pude dirigir ningún encuentro”.

-¿Ha contado con el apoyo del Comité Técnico de Árbitros tanto de Tenerife como el Nacional con motivo de su embarazo?.

“Sí, en ambos casos recibieron la noticia con mucha alegría. La preocupación y el seguimiento por parte de ambos Comités siempre ha sido constante. Tengo que agradecer el apoyo que me han prestado en todo momento”.

-¿Durante el período de gestación echó de menos el trajín que supone ser árbitra de fútbol?.

“Sin ninguna duda. Las rutinas cambian y es verdad que muchos fines de semana viendo partidos en la televisión pensaba… podría estar yo ahí”·

-¿Cambiarán los hábitos a los que estaba acostumbrada en cuanto a horarios, entrenamientos, viajes y partidos ahora que es madre?.

“Los horarios por supuesto que cambian, las horas de sueño ya no son las mismas. Respecto a viajes y partidos al final nos adaptamos nosotros a la competición, así que me imagino que en ese aspecto seguirá todo igual que siempre”.

-La familia tendrá que arrimar el hombro cuando se ausente por causa del arbitraje.

“Valeria tiene un padrazo así que en ese aspecto me quedo tranquila porque sé que no puede estar en mejores manos”.

-En el apartado psicológico tendrá que ser muy fuerte cuando esté arbitrando en alguna cita deportiva que se prolongue en el tiempo lejos de su hija.

“No quiero ni pensarlo porque se que al principio me va a costar alejarme de ella. Espero que poco a poco podamos ir adaptándonos tanto ella como yo a esos viajes”.

-No hace muchos años una deportista de élite cuando se quedaba embarazada y era madre solía poner fin a su carrera deportiva. Ahora por suerte es posible compaginar ambas actividades como será en su caso.

“El Comité Técnico de Árbitros está deseando que vuelva a los terrenos de juego en cuanto esté recuperada, así que desde el punto de vista arbitral la única pausa que se hace es durante los nueve meses de embarazo y la posterior recuperación”.

-Es muy importante transmitir a la sociedad el mensaje que una deportista embarazada no está acabada para seguir practicando cualquier actividad física.

“Para nada está acabada. Muchas deportistas están alejadas de la actividad que practican durante mucho más tiempo por causas de cualquier lesión. Y por supuesto que es mucho mejor que el motivo de este parón sea por causa de un embarazo, y no que sea por causa de una lesión”.

-¿Para cuándo tiene previsto volver a arbitrar un partido de fútbol?.

“Mi objetivo es recuperarme lo antes posible y volver a recuperar la misma forma física que tenía antes del embarazo para poder pasar las pruebas físicas. Si todo va bien, cálculo que en el mes de agosto ya pueda empezar con el inicio de la temporada 2020-21”.

-Como buena deportista tendrá ganas de ver los estadios llenos de aficionados señal que se ha superado la maldita pandemia de la Covid-19.

“Todos queremos que vuelva la normalidad cuanto antes porque eso será señal de que está controlada la pandemia. Ojalá todo quedé en una triste anécdota y pronto veamos estadios llenos de aficionados”.

-Marta Huerta es el mejor ejemplo que pueden tener las niñas si algún día se quieren dedicar al arbitraje al igual que para la cantera de árbitras que vienen tocando fuerte a la puerta dentro del Comité Técnico de Árbitros de Tenerife.

“Nunca me he considerado un ejemplo a seguir, simplemente una compañera más. Puedo asegurar que el mundo arbitral es maravilloso, y que aunque haya momentos difíciles, con esfuerzo e ilusión todo llega”.

-En agosto del año pasado fue designada nueva árbitra UEFA ELITE. Tendrá especial ilusión por estrenarse en este grado del arbitraje europeo.

“Ha sido un logro muy deseado y que espero tener la oportunidad de dirigir partidos ostentando esa nueva categoría lo más pronto posible”.

-Por delante tiene grandes retos como el próximo Mundial Femenino de Australia y Nueva Zelanda en 2023 aparte de la competición doméstica en la que arbitra partidos de Segunda División B. Habrá que trabajar duro para conseguir estar presente en esa cita Mundialista y seguir escalando categorías en la competiciones nacionales.

“Ese es el objetivo a corto plazo. Hay que demostrar que estamos preparadas y devolver esa confianza que nos han dado al preseleccionarnos para el Mundial de 2023. Ojalá que ese precandidatura se convierta en candidatura”.

–Por último, ¿qué tal se comporta Valeria en estos primeros días tras su nacimiento?.

“Muy bien, es un angelito. La verdad es que no podemos quejarnos”.