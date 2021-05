Nieves Lady Barreto (CC): “Se inventaron el ‘Plan Volver’ porque, ¿cómo vendes que dejaste de gastar el año pasado 62 millones de euros?”

La secretaria general de Coalición Canaria en La Palma, Nieves Lady Barreto | SERGIO MÉNDEZ

Observa con detalle los pasos del Cabildo de La Palma; una administración que, comandada por PP y PSOE, ha presentado distintos programas, como el Plan Volver y ahora el Plan 21, para dar respuesta a la crisis sanitaria, que, en su vertiente económica, se ceba con las empresas palmeras. No obstante, los índices de ejecución presupuestaria no dejan en buen lugar a populares y socialistas, ni siquiera en su supuesta defensa del tejido productivo por medio de esos salvavidas. Así lo sostiene la secretaria general de Coalición Canaria en la Isla, Nieves Lady Barreto Hernández (Villa de Mazo, 1978), que resume la gestión efectuada por el equipo que lidera Mariano H. Zapata (PP) en dos palabras: descoordinación y propaganda.

– En el último Pleno, de este viernes, CC criticó que el Cabildo no defienda el patrimonio, sobre todo tras los atentados ocurridos en Los Llanos. Sin embargo, en ese municipio ustedes gobernaron durante mucho tiempo…

“No podemos negar que gobernamos durante muchos años, pero la legislación de ahora es diferente a la que había entonces. La Ley de Patrimonio actual es mucho más exigente, y no cabe escudarse en que, como antes se estaba haciendo mal, hay que seguir haciéndolo igual. Cuando se entra en una administración es para cumplir con la legalidad, y creo que eso falta en el municipio de Los Llanos. E igual le digo sobre Pinos Gachos, en Tijarafe, o lo de Lomo Muerto, en Puntagorda. En el pleno le volvíamos a preguntar a la consejera, y su respuesta fue que ya nos respondería por escrito. Yo creo que este tema es lo suficientemente importante como para hacer, al menos, una declaración en favor de la protección de este patrimonio. Y desgraciadamente tiene que ser el Gobierno de Canarias, a través de la Dirección General de Patrimonio, el que diga hasta aquí hemos llegado, tramitando una protección para el núcleo histórico de Los Llanos. Eso dice mucho del desinterés y la poca importancia que le dan desde el Cabildo a lo que forma parte de nuestra historia”.

– ¿Cuál sería su planteamiento para evitar actuaciones que minen el patrimonio?

“Cumplir la Ley. Tenemos que hacer una labor de conservación e inspección. No es normal que se diga que lo de Pinos Gachos no era para tanto, cuando arqueólogos externos, del Gobierno y de la Universidad de La Laguna, decían que sí fue grave. No es correcto que el Cabildo minimice los daños producidos. Y tampoco es normal que se quite importancia a lo sucedido en Lomo Muerto”.

– ¿Qué hay del Plan Volver? Le ha sucedido ahora el Plan 21.

“Es un papelito más, y el papel aguanta lo que le echen. El año pasado se inventaron el Plan Volver, y más allá de que compraron mascarillas con el logo y cartelería, ¿en qué se invirtieron los 16 millones de euros que decían que se enmarcaban en esa estrategia? Al final, eso no ha repercutido nada en la economía de la Isla, ni siquiera se ha visto. Este año lo llaman Plan 21, y muchas de las cosas que anuncian ahí por 28 millones de euros resulta que ya están contempladas en el presupuesto ordinario. Por ejemplo, 500.000 euros de subvención al sector primario por la COVID. Mire, el año pasado, el Cabildo aprobó un presupuesto total de 190 millones de euros, de los que se dejaron de gastar casi 62. No gastan el dinero, y luego sus explicaciones dan a entender que es bueno no gastar, pero no. Es bueno que una familia ahorre, o una empresa; la actividad privada. Pero una administración pública lo que tiene es que gastarse la totalidad del presupuesto, para que sea la gente de la calle la que pueda beneficiarse de esa inyección de recursos”.

– Y sin embargo, lo esgrimido por el grupo de Gobierno de PP y PSOE es que se trata de un rescate a la sociedad palmera. ¿Qué se palpa a pie de calle?

“Lo dicen porque tienen que venderlo así. ¿Cómo van a vender que se han dejado de gastar 62 millones de euros? O que han dejado de hacer cosas como, por ejemplo, obras en carreteras; los 11 millones que le sobraron al Consejo Insular de Aguas; que no se dan subvenciones, porque se puso dinero para subvenciones y luego no se convocaron… Ante este panorama, no les queda otro remedio que salir a decir que hay un plan muy bonito, que ahora se llama La Palma 21, con 28 millones de euros, para salvar a la sociedad. Tenemos que ser serios y ayudar a los taxistas, a los autónomos, a los empresarios con empleados en un ERTE. O al sector primario, al que, por lo menos, no hay que ponerle dificultades, como los ganaderos cuando tienen que ir al matadero a llevar sus reses y, al no tener personal suficiente porque siguen sin contratarlo desde hace meses, les dan cita para otro día. Así no se puede”.

– En la parte social, ¿qué ocurre con las listas de espera en las residencias? Esta semana, desde este periódico nos hacíamos eco de la historia de una vecina de Breña Alta que, a sus 61 años, se tenía que hacer cargo de su madre, de 86, sin ayuda. Decía que estaba “al límite”.

“Lo vi en el DIARIO, y son noticias que siempre te pinchan el corazón, porque piensas en su caso, pero también en todos los demás que hay. Eso tiene que funcionar de manera objetiva, por una lista guiada por criterios técnicos: te apuntas y te van llamando en función de que se vayan desalojando plazas. Nosotros le hemos preguntado muchas veces a la consejera por plazas que sabemos que están libres y no se reponen. En el último pleno teníamos información de que en un centro residencial de la Isla había tres plazas libres que, dos días después, aún no se habían ocupado, cuando lo normal es que, si se queda alguna libre, se ocupe de inmediato, en un plazo corto”.

– ¿Y la macrorresidencia de Los Llanos? IUC denunció hace poco que el Cabildo lleva dos años sin adjudicar las obras.

“No olvidemos las reivindicaciones de la alcaldesa de Los Llanos en la pasada legislatura, incluso con la recogida de firmas, reclamándole al Cabildo anterior que se adjudicaran de una vez porque no había problemas para adjudicar. Y ahora, de repente, llevamos dos años de retraso, tiempo en el que se ha podido desbloquear ese asunto. Parece que ahora se va a llevar a Mesa de Contratación. Ojalá sea cierto, pero esto demuestra que el Cabildo no está detrás de los temas importantes. Hemos visto cómo se van enquistando porque no se muestra mucho interés. Fíjese que La Palma no ha justificado el FDCAN de 2019, y estamos hablando de obras que estaban previstas incluso en el año 2018”.

– Siguiendo con el área de Acción Social: las ONG palmeras siguen aún no han recibido su subvención.

“Las cerca de 38 entidades que desarrollan distintos proyectos en la Isla contaban con una subvención nominativa, con nombre y apellidos, en el presupuesto, para no tener que competir con ningún otro colectivo. Pero el Cabildo decidió que se cargaba esa subvención para que fueran a concurrencia competitiva, es decir, que unos colectivos compitan con otros, y nosotros no estamos de acuerdo con eso. Por ello pedimos reiteradamente en el Pleno que volvieran a la fórmula anterior, que es la política social que se lleva haciendo desde hace 20 años y estaba funcionado. La respuesta fue un no rotundo, aunque, curiosamente, en este presupuesto hay subvenciones directas a colectivos culturales o deportivos, y a las entidades sociales no”.

– ¿La empresa pública Sodepal ha cogido rumbo? Según el Cabildo, estaba desnortada…

“Creo que lo que están haciendo es sacar muchos anuncios diciendo que están haciendo las cosas muy bien. Y hasta ahí. La empresa tiene un equipo técnico muy bueno, y lo han sido tanto los que llevan tiempo como las incorporaciones nuevas, pero eso de vanagloriarse de que todo va genial… ¿Qué hay de nuevo en Sodepal? Ha continuado la labor que se venía haciendo la legislatura pasada: Isla Bonita Moda, la colaboración con el sector primario, el proyecto Saborea, La Palma Ecuestre. Yo solo he visto interés en criminalizar algo de lo que se hizo detrás, y fíjese si no hay, que en dos años no han podido sacar nada”.

– La consejera insular responsable de Sodepal, Raquel Díaz, habló de “graves irregularidades” detectadas en la gestión de Jordi Pérez (CC). Sin embargo, que haya trascendido, no se ha dado traslado a la Fiscalía…

“Se lanzan a decir cosas sin tener nada delante que lo demuestre. Todos sabemos que el PP lleva años criminalizando Sodepal; había que dar a entender que todo lo que se hacía era denunciable por la vía penal. Y es curioso, porque la consejera, en esas declaraciones, hace referencia a un contrato menor que hizo por primera vez el que hoy es el presidente del Cabildo. Y las auditorías que hay, de las que se dio a conocimiento al Pleno, no arrojan ninguna irregularidad”.

– En la anterior entrevista con el DIARIO, usted decía que PP y PSOE parecían estar esperando a que “los turistas vengan solos”. ¿Sigue pensando igual?

“Totalmente, y se lo digo por la actitud que tiene el consejero de Turismo. En este año y pico de pandemia no se ha hecho nada para que, cuando Canarias se abra al turismo, otra vez tengamos vuelos. El consejero decía el otro día en una radio que se conformaba con tener las mismas cifras del verano pasado. Hay que aspirar a mantener la conectividad y mejorarla, pero para eso hay que trabajar”.