“¿Qué esperas que haga? Solo tengo 10 años”: el duro mensaje de una niña palestina que da la vuelta al mundo

Ascienden a más de 200 los muertos por los bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza. EP

Una niña palestina, de tan solo 10 años de edad, representó el pasado domingo con su relato, que poco tardó en hacerse viral, la desesperación que padecen las verdaderas víctimas de la guerra, los civiles, tras cumplirse una semana de intensos bombardeos de Israel contra la Franja de Gaza.

“¿Ves todo esto? ¿Qué esperas que haga? ¿Arreglarlo? Sólo tengo diez años. Ya no puedo lidiar con esto”, aseguraba la menor al medio Middle East Eye.

“Sólo quiero ser médico o cualquier cosa para ayudar a mi gente, pero no puedo. Ni siquiera sé qué hacer”, reconocía la niña con impotencia al no entender cómo le “envían” misiles a los niños y acaban con sus vidas. “¿Ves a todos los niños que me rodean? Son sólo niños. ¿Por qué enviarles un misil y matarlos? No es justo”, concluía.

El número de palestinos muertos a causa de los bombardeos ha ascendido a más de 200, entre ellos 58 niños, según han informado las autoridades del enclave, controlado por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

France 24 resume que el Ejército israelí y las milicias palestinas en la Franja de Gaza mantienen un intercambio de ataques, que suponen la mayor escalada del conflicto desde el pasado 2014, debido a las restricciones de las autoridades israelíes en pleno Ramadán y nuevas protestas contra los desalojos de familias palestinas en el este ocupado de la Ciudad Santa.