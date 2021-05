Román Rodríguez: “Hay razones para pensar que en el último trimestre del año se iniciará la remontada del turismo”

La remontada económica de Canarias llegará a finales de año. El vicepresidente del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, así lo aseguró durante su intervención en el cierre del Foro Económico Español Canarias tras la COVID-19organizado por EL ESPAÑOL, Invertia y DIARIO DE AVISOS y en la que hizo un amplio repaso sobre cómo estaba el Archipiélago canario antes de la pandemia y cómo estima que será su recuperación.

En este sentido, recordó que Canarias ya tenía unos problemas estructurales antes de la COVID. Un aumento de población del 31% con respecto al resto del Estado, unos índices de paro elevados, por encima de la media nacional, y un sistema productivo escorado hacia el sector servicios con escaso peso en sectores más cualificados. Datos, que según Rodríguez, “nos dicen que no hemos sido capaces de resolver y nos llevan a encabezar los registros negativos y a la cola de los positivos”.

Por ello, el año 2020 fue calificado por Rodríguez como “terrible. Nos hizo retroceder a años de la posguerra en pérdida de riqueza. La tasa de desempleo, si incluimos los ERTE, se situaría en el 32%, la más alta de las regiones de la Unión Europea (UE). Todo ello”, advirtió, “a pesar de que el perfil de la pandemia en las Islas ha sido benevolente”. Y dio una cifra que, a su juicio, resulta muy clarificadora de lo que ha perdido Canarias: “el acumulado de la pérdida de riqueza en los años de la crisis económica (2008-2013) es la mitad de lo que perdimos sólo en 2020”.

Román Rodríguez, vicepresidente de Canarias, en el foro Canarias tras la Covid / Foto: Fran Pallero

Para salir de todo esto, el vicepresidente del Gobierno de Canarias dejó claro que lo que hay que hacer es “rematar la crisis sanitarias”, lo que “sólo se consigue siguiendo las restricciones y las normativas sanitarias y con la vacunación masiva”, algo que dijo es “clave” para que Canarias recupere la movilidad. En este sentido, aludió a que la conectividad ha sufrido mucho durante la pandemia y aunque dejó claro que la de los mercados principales de las Islas, como Reino Unido o Alemania, “se va a recuperar”, no lo tuvo tan claro con respecto a la española. “El precio de los billetes para moverse de la Península a las Islas es inabordable” y advirtió que en este asunto hay que buscar una solución ya que la inmunidad “no basta”.

Indicó que tras la pandemia lo que hay que resolver es la crisis económica y que ahora toca gestionar bien y eficazmente los recursos que llegan de Europa, así como los propios que irán encaminados a ayudar al tejido productivo de las Islas y a recuperar la economía privada. Señaló que es “justo” que las Islas, siendo de las más afectadas por la crisis, reciban más dinero de los fondos, “el triple de lo que nos correspondería por nuestra población, porque somos la región más afectada”, insistió.

No obstante, recordó que “tenemos que ser conscientes de que todas estas ayudas tienen un periodo y que ya para 2023 volverá la consolidación fiscal”. Lo que sí dejó claro es que en este periodo de tiempo hay que solucionar “de manera rápida”, el problema del empleo juvenil, especialmente, en Canarias. “No puede ocurrir que la generación de nuestros hijos, que está mejor preparada que nosotros, esté peor que nosotros”.

Migración

El vicepresidente del Gobierno aprovechó el Foro Económico para exigirle a Madrid y a Europa una política migratoria que entienda lo que pasa en África y que establezca mecanismos para atender a los migrantes y evite muertes. “Este fenómeno es para siempre y las comunidades no podemos darle respuesta solas, requiere de solidaridad. Hay 2.800 menores no acompañados en Canarias a los que no solo hay que darles comida y ropa sino un proyecto de vida y en esto se tienen que involucrar Madrid y Europa”.