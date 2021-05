Un juez obliga a suspender las elecciones a la Mesa del Taxi por las dudas sobre el voto telemático

Las elecciones a la Mesa del Taxi deberán celebrarse en una nueva fecha. Fran Pallero

Las elecciones a la Mesa del Taxi se han aplazado. Tendrían que haberse celebrado el próximo martes, 25 de mayo, sin embargo, un recurso ante el juzgado por parte de la asociación Élite Taxi, que ponía en duda el uso del voto telemático, ha sido validado por el juez, dictando este que se proceda a la suspensión de las citadas elecciones. El presidente de Élite, Miguel Ojeda, explicaba ayer que, “desde el principio expusimos nuestras dudas sobre la implementación del voto telemático, sobre todo en lo referente a que las personas que usaran esta modalidad frente a la presencial, no tenían manera de comprobar que su voto había sido registrado de forma efectiva”. La asociación presentó un contencioso-administrativo pidiendo la suspensión cautelar de las elecciones por no detallar el Ayuntamiento la forma y medios en los que iba a implementar ese voto electrónico.



Por su parte, el Ayuntamiento de Santa Cruz confirmó ayer la suspensión dictada por el juzgado y anunció que convocará de nuevo las elecciones a la Mesa del Taxi. El edil de Servicios Públicos y primer teniente de alcalde, Guillermo Díaz Guerra, señaló ayer que “acata”, la decisión judicial, pero “no comparte” que no se le haya permitido al Ayuntamiento “demostrar la transparencia del sistema de votación elegido, presencial y telemático”.