Torres le dice a Ayuso que “ya que se preocupa por Canarias” le responda a la carta sobre los menores migrantes

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, en una reunión del Consejo de Gobierno. EP

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, le ha dicho a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que, “ya que se preocupa por las islas” –al decir que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, estaba de promoción para ser candidata al Gobierno canario–, le responda a la carta que le envió para que acogiera a menores migrantes.

“Lo que le diría a la presidenta es que, y lo digo con todo el cariño, que por lo menos nos responda a la carta que le envíe hace ya unos meses para que Madrid pudiera a coger a menores migrantes no acompañados”, dijo.

Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno que aprobó el reparto de los 1.144 millones de ayudas estatales para pymes y autónomos de las islas, Torres recordó que la misma carta se la envió al restos de presidentes autonómicos y que prácticamente han respondido todos.

“Ella no me ha respondido y ya que ayer se preocupaba de Canarias, que al menos nos diga sí o no a esta petición que es de solidaridad obligatoria y justa”, aseveró.

Respecto a la candidatura del PSOE regional, el presidente señaló que eso no lo decide “ni Díaz Ayuso, ni Carolina Darias ni yo”. “Lo deciden los militantes –continuó–. Pero no los del PP, sino los del PSOE. Que cada uno de ocupe de sus circunstancias y de sus problemas”.

Finalmente, Torres entendió que la presidenta de Madrid podría haber hecho crítica a la ministra canaria de otra manera e insistió en que cuando Ayuso quiera le explica los estatutos del PSOE.

Amenazas a Amós García Rojas

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, también se ha pronunciado sobre las amenazas vía correo electrónico que ha denunciado el presidente de la Asociación Española de Vacunología y jefe de sección de Epidemiología y Prevención de la Dirección General de Salud Pública de Canarias, Amós García Rojas. En concreto, Torres ha pedido al autor o autores de las mismas que “no nos abochornen con sus actos”

“Lo lamentamos en nombre de todo el Gobierno. Es inaceptable. Estamos hablando de un referente en el mundo de la medicina y de la lucha contra la Covid-19”, dijo en declaraciones a los medios de comunicación.

Torres pidió a los autores de las amenazas “que no sean tan cobardes a través del anonimato”. “A quienes niegan que esto se ha llevado por delante más de 700 vidas en Canarias, miles en España y millones en el mundo, que no le den la espalda con la realidad y no nos abochornen con sus actos”, concluyó.