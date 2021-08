Bryan Thomas, comandante retirado de Estados Unidos: “No perdimos la guerra de Afganistán, sino la iniciativa política”

Bryan Thomas, comandante retirado del Ejército de Estados Unidos FRAN PALLERO

El presidente de Estados Unidos reiteró su defensa de la retirada de Afganistán en entrevistas con los medios diciendo que algo de caos era inevitable. El mandatario dijo que fue “una elección simple” retirar las fuerzas estadounidenses, y culpó al Gobierno afgano y su ejército por no defender con más fuerza la capital. “Las tropas estadounidenses no pueden ni deben luchar ni morir en una guerra en la que las fuerzas afganas no están dispuestas a luchar por sí mismas”, dijo, señalando el billón de dólares y los casi 20 años que Estados Unidos ha pasado allí desde el 11 de septiembre de 2001. Biden agregó que las tropas estadounidenses permanecerán en Afganistán hasta que todos los civiles nacionales hayan salido del país. El talibán ha expresado su deseo de formar un Gobierno inclusivo que es visto a grandes rasgos como propaganda sin intenciones, especialmente mientras se hacen patentes los informes de palizas y ejecuciones, mientras su vecino, Pakistán, siempre sospechoso de fomentar la inestabilidad en Afganistán, aplaude la idea de este nuevo Gobierno “elegido” por los afganos, mostrándose dispuesto a apoyar el nuevo régimen del país, haciendo parte del juego geopolítico en el que también son protagonistas China, Rusia e Irán.

Pero entender bien esta situación exige hablar con expertos en el tema, y pocos lo son tanto como alguien que tengo en casa, mi marido, Bryan Thomas Rozman, Comandante retirado del Ejército de los EE.UU.



-¿Cuál fue su experiencia en Afganistán?

“Realicé numerosas misiones de reconocimientos entre 2008 y 2010 en Afganistán, con el fin de entrenar con precisión a las fuerzas de rotación en sus conjuntos de misiones. Visité Kabul, Bagram y Jalalabad durante ese tiempo. En 2010, fui asignado a la 6ª división de Reino Unido en Kandahar, bajo el mando del General de División Nick Carter como especialista en planes de EE.UU., reportando directamente al Jefe de Estado Mayor. Además, fui asignado a la primera Fuerza Expedicionaria de la Marina de los EE.UU. (1 MEF), ayudándolos a asumir las funciones de propiedad de la tierra en la provincia de Helmand. Más tarde, fui designado Oficial de Planes para el recién establecido Equipo Combinado Uruzgan, una fuerza multinacional de tropas australianas y estadounidenses que llenaban el vacío dejado por la abrupta retirada de las fuerzas holandesas en octubre de 2010”.



-¿Cuál era la misión del Ejército estadounidense cuando llegó al país?

“La Resolución Conjunta 23 del Senado autorizó al Presidente “por toda la fuerza necesaria y apropiada contra aquellas naciones, organizaciones o personas que él determine que planearon, autorizaron, cometieron o ayudaron a los ataques terroristas que ocurrieron el 11 de septiembre de 2001 o albergaron a dichas organizaciones o personas”. Los principales combates en Afganistán (Operación Enduring Freedom, OEF) comenzaron el 7 de octubre de 2001. El esfuerzo estadounidense inicialmente consistió en principio en ataques aéreos estadounidenses contra las fuerzas de los talibanes y Al Qaeda, facilitados por la cooperación entre los pequeños números (alrededor de 1.000) de fuerzas de operaciones especiales y operativos de la Agencia Central de Inteligencia de EE.UU. La misión era ayudar a avanzar a las fuerzas antitalibanes de la Alianza del Norte y pastunes, dirigiendo ataques aéreos estadounidenses contra las posiciones de los talibanes. Los marines estadounidenses se desplegarían a finales de octubre de 2001 para apoderarse de Kandahar con 1.300 soldados al mando del general Mattis (R)”.



-¿Cuál fue entonces su impresión sobre el país?

“Llegué en el punto álgido del levantamiento en Afganistán. La campaña afgana había languidecido bajo la sombra de Irak durante casi 6 años, esencialmente dejando esa campaña en un patrón de espera con una pequeña fuerza provisional de infantería ligera y fuerzas de operaciones especiales. Eso cambió cuando el presidente Obama anunció en diciembre de 2009, un aumento de 30.000 soldados que se llevaría a cabo a más tardar en julio de 2010. Mi impresión inicial fue: puro caos. Inicialmente, llegué a Bagram para tomar un vuelo a Kabul, donde mis superiores me habían indicado que fuera. Bagram se había convertido en el punto focal de logística para las fuerzas estadounidenses. La base se había expandido casi de la noche a la mañana con océanos de contenedores de envío y alojamiento temporal improvisado para las tropas entrantes y salientes. Los aviones aterrizaban minuto a minuto, era muy diferente a mi visita en 2008. En particular, habían drenado un lago grande y poco profundo después de varios ataques en el perímetro. Esto dejó un cuenco enorme y polvoriento al este del aeródromo”.



-¿Cree que las cosas han cambiado?

“Afganistán no es un lugar inclinado a cambiar. La presencia de las fuerzas estadounidenses agregó energía a su sistema (al igual que los soviéticos y el Imperio Británico antes que ellos), pero de ninguna manera las cosas han cambiado fundamentalmente”.



-¿Cuál es su opinión sobre las órdenes del presidente Biden de salir de Afganistán?

“Creo que simplemente estaba cumpliendo el acuerdo de la Administración Trump con los talibanes en Doha el año pasado. Esa fecha límite de retirada planificada había sido mayo de 2021. El problema es el resultado. Al igual que quitarse una costra, EE. UU. necesitaba cortar la conexión. Como percebes en el casco de un barco, la misión de Estados Unidos allí había acumulado tantas adiciones, que durante mucho tiempo había quedado claro que nuestra presencia era lo único que mantenía viva a la República Islámica de Afganistán. Recientemente, un antiguo colega mío de alto nivel hizo un comentario negativo sobre el tema nuevo, que encontré particularmente indicativo del fracaso de nuestras fuerzas armadas para comprender este problema. En el mundo empresarial, existe un concepto ampliamente conocido de costes sumergidos. Esta idea rara vez entra en la mente de muchos líderes militares, pero debería. En algún momento, tienes que admitir que no importa cuánto tiempo y recursos hayas dedicado a algo, ese esfuerzo puede ser superado por los eventos. Imagínese a alguien en el comercio de caballos al comienzo de la era del automóvil. Finalmente, tienen que darse cuenta de que la demanda de herraduras y entrenadores está desapareciendo rápidamente. En el caso de Afganistán, ese momento probablemente fue alrededor de 2005”.



-En su opinión, ¿había una mejor opción? ¿Hubo cosas que podrían haberse hecho de manera diferente?

“Primero, deberíamos haber terminado la campaña a principios de 2003. Una expedición sorpresiva y punitiva para derrocar a los talibanes y su servicio de consejería para el terrorismo islámico habría estado completamente justificada. Si la Resolución Conjunta 23 se hubiera formulado en términos de tiempo y espacio en 2001, habría agregado una urgencia significativa a ese curso de acción militar. También habría impedido una campaña adicional en Irak. En segundo lugar, salvo lo primero, nunca deberíamos haber importado la doctrina de contrainsurgencia (COIN) y la construcción de naciones. Estos fueron percibidos en ese momento (aproximadamente 2006-2008) como la cura para nuestros problemas en Irak. Pero, como dijo una vez Thomas Paine, “puedes tomar prestadas ideas, no situaciones”. Afganistán no es realmente un estado nación. Por lo tanto, cualquier construcción de una nación es inútil, especialmente si está tratando de construir una copia del tipo de Gobierno democrático más caro del mundo (por ejemplo, la República Representativa Estadounidense)”.



-¿Qué se prometió al personal afgano que colaboró con Estados Unidos?

“Esto puede parecer duro, pero nunca se ha prometido nada a ningún miembro del personal afgano. Lo que hay son acuerdos implícitos, que son mejoras de los contratos de servicios del Gobierno de los EE. UU. (Ya sean servicios de alimentos, traducción, construcción o saneamiento). Estos contratos a menudo están garantizados por grandes empresas de contratación del Gobierno que luego subcontratan a nivel local y/o en el extranjero. Debido a la naturaleza rotatoria del personal militar y de otras agencias gubernamentales, muchas veces, estos afganos han pasado por múltiples rotaciones de contratos del Ejército o del Departamento de Estado (por ejemplo) de dos décadas, pero su contacto principal podría ser con un supervisor subcontratado que administra su sueldo y beneficios. A menos que estas personas fueran empleados directos del Gobierno de los Estados Unidos (como los empleados locales que trabajan en la embajada), realmente no existe responsabilidad legal de ningún tipo. Estos hombres y mujeres a menudo simplemente buscaban un ingreso, y pagábamos muy bien, en comparación con la economía local. Gran parte de la discusión actual sobre las personas que trabajaron para nosotros en tales capacidades se basa en relaciones personales, no en obligaciones oficiales. Este ha sido el caso en cualquier escenario de guerra en el que Estados Unidos haya particiapdo en los tiempos modernos”.



-¿Quién tiene la culpa de la radicalización de los grupos religiosos en Afganistán?

“Esa es una historia muy larga, acompañada de Solicitudes de la Ley de Libertad de Información aún más extensas con las comunidades militares y de inteligencia de EE. UU. Es una historia mucho más compleja de lo que permiten estas líneas, pero, si dibujamos la línea al principio del siglo XX y hacia adelante, la culpa se iniciaría con los imperios británicos y rusos y al final con nuestra política exterior contra el comunismo después de la Segunda Guerra Mundial. Si se ve el fin del Raj británico en 1946 y la crisis de Cachemira que siguió inmediatamente en 1947 a través de la lente de la lucha contra el Departamento Internacional del Partido Comunista de la Unión Soviética, el subcontinente era un lugar que los EE.UU. tuvieron que recoger en piezas. Pakistán, una autarquía militar, parecía una apuesta segura, ya que India estaba en medio de un cambio social masivo (potencialmente comunista). Nuestras elecciones iniciales allí ayudaron a militarizar Cachemira y lanzar lo que se convirtió en la Inteligencia Inter-Servicios de Pakistán (ISI), el arquitecto clave de los talibanes. Esto es independiente de otros grupos militantes tempranos que surgieron, como la Hermandad Islámica y la Organización de Liberación Palestina. Lo que incrementó la radicalización fue la invasión soviética de Afganistán a fines de 1979, que exacerbó un marco político ya complejo en la región debido a la Revolución Islámica en Irán a principios de ese mismo año. Se podría decir que todos tenemos la culpa, pero la inyección de dinero, ideología y equipo desde principios de la década de 1980 ha convertido a Afganistán en una placa de Petri antinatural de fanatismo religioso y exceso de optimismo político”.



-¿Actúan los talibanes por cuenta propia o por poder de los países vecinos u otras potencias extranjeras?

“Los talibanes son una extensión de Pakistán, Inc. El ISI incluso creó y probó el nombre en el mercado a principios de la década de 1990, cuando estaban reclutando estudiantes afganos pobres exiliados en las madrazas de Quetta. Irónicamente, contribuimos significativamente a la República Islámica de Pakistán a través de ayuda exterior (aproximadamente 6.000 millones de dólares en 2020). Una parte no insignificante de eso financia al ISI y luego a los talibanes”.



-¿Qué le diría a la gente que compara Vietnam con Afganistán?

“Que son fundamentalmente ignorantes de la historia. Vietnam como conflicto fue una campaña de un siglo de nativistas vietnamitas contra el imperialismo francés, que culminó en una guerra de poder entre el capitalismo y el comunismo. Nuestro Afganistán, más allá de las fases iniciales de la Operación Enduring Freedom, fue una guerra de conveniencia limitada, exacerbada por la Guerra de Irak. Sería mucho mejor comparar la Guerra Fría con la Guerra contra el Terrorismo. Se trataba de amenazas mucho mayores y muy ambiguas a las que se aplicaron enormes recursos, y Afganistán superpone ambas, cerrando una y comenzando la otra”.



-¿Estados Unidos perdió esta guerra como sugieren algunos?

“Si podemos sentarnos en el terreno y dictar los términos, relativamente sin ser molestados (perdiendo menos de 1.900 personas en combate real), durante más de 20 años, definitivamente no perdimos la guerra. Lo que perdimos todos, incluidos los que comprometían recursos y tropas (incluida España) fue la iniciativa política. Había una urgencia moral y un carácter lógico en la campaña inicial que muchos miembros de la comunidad de naciones podían respaldar. Después de que comenzó la guerra de Irak, la tarea y el propósito se volvieron un poco turbios, y cuando estuve allí en 2010, parecía casi innecesario. Militarmente, esa pelea fue un caso claro de lo que llamamos overmatch. Ninguna formación estadounidense estuvo en riesgo de ser invadida o destruida por los talibanes u otros agresores similares. Nos obsesionamos con arreglar las cosas a la manera estadounidense, en lugar de ser felices con cualquier cosa que los afganos pudieran pensar”.



-En su opinión, ¿era necesario ‘invadir’ Afganistán en primer lugar? ¿Cuándo empezó todo esto?

“La Resolución Conjunta 23 del Senado en 2001 fue el ímpetu legal para responder a los ataques del 11 de septiembre. Autorizó al presidente a ordenar una acción militar. Si hubiera sido Camerún quien hubiera albergado a Al Qaeda, les habríamos hecho más o menos lo mismo. Creo que era necesario castigar a los talibanes, y ciertamente nos interesaba encontrar, matar o capturar a los involucrados en los ataques del 11 de septiembre. Creo que ‘invadir’ puede no ser el mejor término para esa fase inicial de las operaciones militares, ya que en realidad solo había unas 3.000 fuerzas estadounidenses comprometidas en ese esfuerzo y no superó las 10.000 hasta 2005”.



-¿Está destinado el Ejército de los Estados Unidos a regresar a Afganistán en el corto plazo? ¿Cómo se desarrollará la situación actual?

“La única razón por la que deberíamos regresar a Afganistán es si son lo suficientemente tontos como para comenzar a brindar puerto seguro y apoyo al terror expedicionario. Eso no es inevitable, pero ciertamente una posibilidad. Mi mayor preocupación sería si las relaciones de Pakistán con China se expanden para incluir a Afganistán y posiblemente a Irán. China ha estado siguiendo rutas directas por tierra a Karachi durante algún tiempo (incluidas las oportunidades de base). Este resultado tiene implicaciones para un calentamiento del perenne conflicto de Pakistán con la India y una posible expansión de los conflictos en el Océano Índico y el Golfo Pérsico con China”.



-¿Qué cree que se puede y debe hacer con respecto a Afganistán?

“Hay un dicho en Cachemira: Cachemira para los cachemires. El mayor problema de Afganistán es su ubicación. Al igual que Polonia, tiene muchos vecinos agresivos y codiciosos. Irán, Rusia, China, Pakistán e India tienen influencia local en la región, lo que complica la vida del pueblo afgano. Tampoco es útil pensar en el país como un monolito. Hay, como en España, múltiples grupos lingüísticos, religiones y culturas, todos reunidos dentro de los mismos límites. Sin embargo, el pasado tiene mucho que mostrar respecto a que los afganos puedan encontrar soluciones políticas. El período anterior a la invasión soviética a menudo se considera una especie de edad de oro a la que aspiran los afganos modernos. Aunque puede que no sea perfecto para el exterior que mira hacia adentro, la solución tiene que ser afgana, y no una que sea impulsada únicamente por dinero e influencia externos. Aunque estoy seguro de que el dinero y la influencia no se detendrán pronto, sin duda alguna”.



-¿Cuáles son los intereses de Pakistán, China, Irán o Rusia en este conflicto?

“Eso daría suficiente material para un artículo de 12 páginas. Pero, si pudiera dibujar un diagrama de Venn de todos sus intereses, en gran medida, y sorprendentemente, se basaría en intereses económicos comunes. Los problemas religiosos, contrariamente a la intuición, son en gran parte de color para potencias más grandes como India, China y Rusia. Es una cuestión de control y acceso. Afganistán se encuentra en la intersección de rutas comerciales antiguas y existentes. Es mucho más fácil transportar mercancías por tierra que por mar o aire. Si China pudiera eludir el estrecho de Malaca y el Océano Índico con rutas terrestres a través de Pakistán y Afganistán, sería un camino directo a Europa y el Levante, luego por extensión a África. Básicamente, un Afganistán controlable y más débil está en todos sus intereses, ya que pueden tratar directamente entre sí para influir en sus representantes patrocinados en el terreno”.



-¿Cómo se puede entender la forma de pensar de esta región?

“Lectura adicional. Recomiendo encarecidamente dos libros maravillosos que podrían ayudar a alguien a comprender mejor la región que no son libros de guerra o políticos. El primero es Shalimar the Clown, de Salman Rushdie. Es una historia de amor bellamente escrita, pero llena de una descripción muy rica del fin del Raj británico y el surgimiento del Islam militante. El otro es Lost Enlightenment, de S. Frederick Starr, una exploración muy densa pero legible de la historia de Asia central que me ayudó a desentrañar por qué Afganistán es como es hoy”.

Militar y licenciado en Antropología

Bryan Thomas Rozman, nacido en Texas, proviene de una familia de militares cuyas raíces se remontan a casi 10 generaciones. Rozman es comandante (r) del Ejército de los Estados Unidos con 25 años de servicio a su nación. Bryan se alistó originalmente como soldado de infantería en 1991, y ha desempeñado funciones de creciente responsabilidad, culminando como estratega del Ejército a nivel de director, en el Pentágono en Washington, DC. Entre otros hitos en su carrera, ha servido en Bosnia, Irak y Afganistán, así como muchas otras misiones de servicio cortos y largos en todo el mundo en funciones operativas tanto especiales como convencionales. , Bryan se encuentra entre uno de los grupos más especializados de oficiales en el Ejército de los EE. UU. (Con menos de 300 estrategas calificados, en una fuerza total de más de 900.000 soldados calificados desde 2004.) Desde que se retiró en 2016, se ha desempeñado como consultor del Instituto de Investigación del Ejército, la Oficina de Evaluación de Redes del Departamento de Defensa y la Oficina de Programación y Presupuesto de la Administración de Transporte y Seguridad. Actualmente, actúa como consultor interno en el sector de tecnologías de la información para una empresa alemana de ciencia de datos; y es director del think tank PAN-Atlantic con sede en Washington D.C. y ha publicado hasta la fecha numerosos artículos sobre defensa y estrategia. Entre sus honores y méritos, Bryan Rozman es un oficial condecorado que ha recibido la Insignia Médica de Combate; Estrella de Bronce, segundo premio; Medalla de Mérito Conjunto; Medalla de Servicio Meritorio, tercer premio; Premio de Mérito del Ejército, cuarto premio; Medalla de Logros del Ejército, cuarto premio; Medalla de Servicio de Defensa Nacional con Estrella de Campaña; Medalla de Servicio Expedicionario; Medalla de Campaña Afgana con Estrella de Campaña; Medalla de la Campaña de Irak con dos estrellas de campaña; Cinta de Servicio de Overesas con cinco dispositivos; Medalla de la OTAN, 2do premio; Medalla de Servicio de Guerra Global contra el Terrorismo; Cinta de Servicio del Ejército; Medalla de Servicio de las Fuerzas Armadas; Mención de Unidad Presidencial; Premio de Unidad Superior del Ejército (4 ° premio); Insignia de Estado Mayor del Ejército. En sus logros académicos, Bryan Rozman es licenciado en Antropología; Graduado de la Escuela de Guerra del Ejército y de la Escuela de Comando y Estado Mayor General. Tiene, además, tres Másters (Ciencias de la Salud; Artes y Ciencias Militares, Gestión Hotelera), así como múltiples certificados de maestría en Revenue Management, Marketing, Certificados de diversas calificaciones en tecnología y Agile.