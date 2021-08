El emotivo abrazo con el que una periodista evita que un hombre salte de un puente

La periodista que evitó que el joven saltara al vacío. E. N.

La periodista Nolva Paola Rodríguez, del canal colombiano Telepetróleo grababa un informe sobre las obras viales en el intercambiador de Barrancabermeja, en Santander, cuando de repente al fondo un joven escalaba las barandas del puente para intentar lanzarse al vacío.

“Un obrero es el que me dice que mire, y me señala al lado derecho; yo no entendía qué me decía, pero después de que volteó y lo escucho llorar, me impresionó”, contó Nolva en entrevista con BLU Radio.

La reacción de la periodista fue parar la grabación y correr hacia el joven para evitar que se lanzara.

En un acto de valentía y sin importar el riesgo que también corría de caer, se subió en las barandas del puente y abrazó por la espalda al joven de 22 años de edad, que estaba envuelto en llanto.

“Si usted se tira, nos vamos los dos”, le dijo la periodista, quien pedía ayuda para tratar de bajarlo.

El abrazo de la #periodista Nolva Rodríguez directora de #Noticias #Telepetróleo, logró sostener y convencer a un joven que se quería lanzar de un intercambiador, para que desistiera de sus ideas de #muerte y le diera una oportunidad a la #vida. https://t.co/mwsLrUS8tB pic.twitter.com/mqG22k2zrk — KÉ SE DICE (@kesedice) August 18, 2021

Un obrero ayudó a la periodista

Minutos después, un obrero que presenciaba lo que ocurría, ayudó a la periodista a bajar al joven de las barandas.

“Fue la situación la que me hizo reaccionar así, de escuchar cómo lloraba; no pensé y lo que hice fue abrazarlo del cuello para evitar que se lanzara”, expresó la periodista.

Ya en el piso, sentados ambos en el andén, el joven le contó a la periodista que le habían quitado la moto y que trabajaba haciendo domicilios y de mototaxista.

“Lo empiezo ya a indagar y a decirle que siempre hay solución para todo, me cuenta que tiene una niña de un año de edad y su esposa en embarazo, que le quitaron la moto y tiene problemas económicos, por eso se iba a quitar la vida”, relató Nolva.

Para ayudar al joven a pasar el mal momento, la periodista inició una campaña en busca de apoyo de los barranqueños.