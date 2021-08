Sálvese quien pueda en Afganistán: el presidente en huida, un gobierno en colapso y a la espera de los marines

Patrulla talibán en Kandahar, Afganistán. El Español

Las autoridades afganas han anunciado este domingo la creación del llamado Consejo de Coordinación que se encargará de gestionar “una transferencia pacífica de poder” tras la llegada a la capital, Kabul, de la insurgencia talibán.

Este consejo estará formado por el expresidente afgano Hamid Karzai, el negociador jefe del Gobierno afgano en las conversaciones de paz con los talibán, Abdulá Abdulá y el antiguo ‘señor de la guerra’ y líder de Hezb-e-Islami, Gulbuddin Hekmatyar, una de las figuras ‘muyahidin’ de más relevancia durante la guerra contra la Unión Soviética en los ochenta.

La misión de este organismo será la de “prevenir el caos y reducir el sufrimiento de la gente, y para administrar mejor los asuntos relacionados con la paz y la transferencia pacífica” de poder en el país, en especial tras la salida del presidente Ashraf Ghani en las últimas horas.

España ultima un rescate militar contrarreloj Los ministerios de Defensa y Asuntos Exteriores están trabajando activamente en las últimas horas para cerrar todos de detalles y lanzar cuanto antes una operación militar de rescate de 500 personas, entre personal diplomático, traductores y familiares, que se encuentran actualmente en Kabul. Los talibanes han llegado este domingo para culminar la toma de Afganistán dos décadas después de su expulsión por el contingente internacional de EEUU. El plan de evacuación pasa por el envío a Afganistán de cuatro aviones militares A400 y de otros tantos de pasajeros que serán alquilados a alguna aerolínea regular. Para hacerlo con la mayor celeridad, los departamentos competentes del Gobierno español están ultimando las autorizaciones de vuelo necesarias en todos los países que han de sobrevolar hasta llegar a su destino. Aceleramos la evacuación decidida anteayer de españoles, afganos que han colaborado con España y sus familias, en coordinación con Ministra @Defensagob. Apoyaremos a UE y su servicio exterior para una salida ordenada de personal europeo y local. No dejaremos a nadie atrás.

🇪🇸🇦🇫🇪🇺 — José Manuel Albares (@jmalbares) August 15, 2021 “Si el aeropuerto de Kabul cae antes de que lleguemos no habrá nada que hacer”, advierten fuentes diplomáticas.

El presidente de Afganistán abandona el país

El presidente de Afganistán, Ashraf Ghani, ha abandonado este domingo el país poco después de la entrada de los talibán en la capital, Kabul, en la culminación de la gran ofensiva que les ha llevado a recuperar el control del país tras la retirada de las tropas internacionales.

El que fuera su gran rival político y ahora negociador jefe del Gobierno afgano con los talibán, Abdulá Abdulá, ha confirmado la salida del mandatario, a quien se ha dirigido ya como “expresidente”.

Abdulá, ahora mismo jefe del Alto Consejo para la Reconciliación Nacional, ha transmitido un mensaje de calma y espera que “este día y esta noche tan difíciles” para el país pasen pronto y que la gente vea “días de paz”, según un vídeo recogido por la cadena afgana Tolo News.

La información inicial procedió de dos fuentes de la misma cadena afgana, según las cuales Ghani se habría marchado acompañado de un estrecho círculo de colaboradores.

Previamente, habría entregado las competencias sobre la autoridad de las negociaciones con los talibán a los líderes políticos del país, según explicó el ministro de Defensa en funciones, Bismila Mohammadi.

EEUU alerta de disparos en el aeropuerto de Kabul mientras se llevan a cabo las evacuaciones

El presidente afgano se habría dirigido a Tayikistán, según ha confirmado un asesor cercano del mandatario a la cadena india WION News, sin dar más detalles.

La Embajada de Estados Unidos en Kabul ha informado de que la situación de seguridad en la capital de Afganistán ha cambiado “rápidamente”, después de que supuestamente se hayan registrado disparos en el aeropuerto.

“Hay informaciones de que se ha producido un tiroteo en el aeropuerto; por lo que estamos pidiendo a los ciudadanos estadounidenses que se mantengan en un lugar seguro”, señala la Embajada de Estados Unidos en un breve aviso.

Este nuevo contratiempo se produce a medida que avanzan las tareas de evacuación de cientos de personas procedentes de las delegaciones diplomáticas presentes en Kabul, que en las últimas horas ya ha sido tomada por los talibán.

Alemania traslada a su personal al sector militar del aeropuerto

El ministro de Exteriores de Alemania, Heiko Maas, ha anunciado este domingo el cierre de la Embajada del país en Kabul y el traslado inmediato de todo el personal al sector militar del aeropuerto de la capital afgana ante la llegada de los talibán, que ahora mismo están negociando con el Gobierno la rendición pacífica de la capital.

“Ante el drástico deterioro de la situación de seguridad, instamos a los ciudadanos alemanes a que abandonen el país inmediatamente”, ha hecho saber su cartera en una nueva alerta de viaje confirmada por Maas en su cuenta de Twitter.

El ministro ha añadido que esta tarde se reunirá una célula de crisis del Gobierno alemán para discutir “el comienzo de medidas inmediatas para la evacuación del personal alemán y otras personas en situación de riesgo en Afganistán”.

Según pudo saber dpa, la Fuerza Aérea Alemana volará a Kabul este lunes con transportes militares del tipo A400M. Probablemente se produzcan aterrizajes intermedios en Tashkent, en Uzbekistán. Según Maas, el gobierno alemán está en conversaciones con el Bundestag (Parlamento alemán) sobre un mandato para la misión de evacuación.

“Esto no es Saigón”

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, ha señalado este domingo que Washington mantendrá presencia diplomática en Kabul hasta que los talibán se hagan con el control de la capital y ha recalcado que el estado actual de la retirada estadounidense no es como la caótica salida de Vietnam en 1975.

“Estamos reubicando a hombres y mujeres de nuestra Embajada a una localización en el aeropuerto”, ha contado el secretario de Estado para la cadena ABC. “A medida que continuamos reduciendo nuestra presencia diplomática, lo hacemos de manera segura y ordenada y al mismo tiempo mantenemos una presencia diplomática central en Kabul”, ha asegurado.

No obstante, ha reconocido que no contaban con el avance de los talibán, tal y como se ha venido produciendo en la última semana. “Hemos visto que estas fuerzas no han podido defender el país y eso ha sucedido más rápido de lo que anticipamos”.