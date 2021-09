El youtuber Ibai Llanos hará un directo a beneficio de los afectados por la erupción en La Palma

Confirmado: después de tanta insistencia entre sus seguidores y de cientos de peticiones de usuarios en Twitter, el conocido youtuber Ibai Llanos hará un directo cuyos beneficios irán destinados a los afectados por la erupción volcánica en La Palma.

En concreto, el youtuber hará acto de presencia en un vídeo en directo organizado por otro youtuber, Siro López, para así tratar de ayudar con lo recaudado a los cientos de afectados cuyas viviendas han quedado sepultadas por la lava en la isla de La Palma.

“Esta semana he hablado con Siro y él, a lo mejor, empieza un directo benéfico y yo me sumo a él. Estamos hablando para poder hacer algo porque nos ha pillado todo de imprevisto. No sabíamos que iba a entrar un volcán en erupción”, afirmó el afamado youtuber.