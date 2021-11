CC denuncia el retraso en la ampliación del tercer carril de la TF-5 entre Los Rodeos y Guamasa

Carlos Alonso

El grupo de CC-PNC del Cabildo de Tenerife demanda que se agilicen los trabajos de ampliación del tercer carril en la TF-5 entre Los Rodeos y Guamasa. El portavoz nacionalista, Carlos Alonso, señala que es una obra que aliviará el tráfico, aumentando su capacidad actual en un 33%. “El proyecto estaba disponible desde febrero de 2019 y en noviembre de ese año el Cabildo anunció que lo había desbloqueado con AENA. La realidad es que dos años después no se ha movido nada y la situación empeora cada día”.

Alonso explica que “es una actuación fundamental, pero hasta el momento no se ha impulsado. De hecho, en el presupuesto del Cabildo de este año había 8 millones de euros para ejecutarla, pero no se ha invertido ni un solo euro. Por las informaciones que tenemos, el proyecto está parado en el Gobierno de Canarias. No quiero creer que se ha ralentizado porque fue una propuesta de Coalición Canaria porque entonces, estaríamos hablando de una grave irresponsabilidad”.

Sobre la situación de los proyectos en la TF-5, señala que “las soluciones que se están ejecutando ahora están planificadas desde el anterior mandato. La ampliación del tercer carril, el soterramiento de la TF-24 de La Esperanza y la pasarela peatonal del Padre Anchieta son proyectos que dejamos hecho y que han tardado dos años en licitar. La única novedad con respecto a las medidas es el empeño en hacer una Vía Exterior encubierta que no va a solucionar el problema de tráfico y que, además, va a eliminar las mejores tierras de cultivo de La Laguna”.

El proyecto de la ampliación del tercer carril de la TF-5 contempla la remodelación los enlaces de Guamasa y San Lázaro y la construcción de un tercer enlace, inexistente en la actualidad. En concreto, se dotaría a la calzada de un tercer carril en una longitud aproximada de cinco kilómetros, con lo que quedaría compuesta por tres carriles de 3,5 metros de ancho, un arcén exterior de 2,5 metros de ancho y un arcén interior de 1,5 metros. El presupuesto ronda los 40 millones de euros y tiene un plazo de ejecución de 20 meses.