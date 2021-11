La variante ómicron se extiende por Europa entre la incertidumbre por la efectividad de las vacunas

Pavlo Gonchar / SOPA Images Via ZU / DPA

Aumenta el número de países que intentan blindarse frente a ómicron, la nueva variante de coronavirus, que ya circula por Europa tras detectarse en Sudáfrica.

Los principales fabricantes de la vacuna contra el coronavirus, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, J&J y Novavax ya están probando su efectividad contra la nueva variante, mientras la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) consideró ayer viernes “prematuro” prever si se necesitará adaptar las vacunas de la covid-19 “con una composición diferente” para hacer frente a la nueva variante, sobre la que todavía la información es “insuficiente”.

La detección de esta variante preocupa a la comunidad científica porque presenta una amalgama de más de 30 mutaciones que, si bien algunas ya se habían observado en otras cepas, como la beta, es la primera vez en la que se ven juntas.

El temor hacia ómicron ha llevado a varios países en todo el mundo, incluido en la UE, a cerrar el tráfico aéreo procedente desde países del sur de África, en especial Sudáfrica y Botsuana.

Mientras tanto, el Gobierno sudafricano se siente “castigado”, ya que considera que las restricciones a los vuelos procedentes de su territorio en el fondo lo que hacen es penalizar su avanzada capacidad para detectar variantes más rápido que otros.

Reino Unido recupera la mascarilla y otras restricciones

El primer ministro británico, Boris Johnson, ha anunciado este sábado una nueva batería de restricciones para Inglaterra como la obligatoriedad del uso de mascarilla en comercios y transporte público tras confirmarse dos casos de la variante ómicron del coronavirus en territorio británico.

Johnson ha anunciado además que cualquier persona que haya mantenido contacto estrecho con cualquier positivo por la nueva variante tendrá que cumplir cuarentena, haya sido vacunado o no, ya que la ómicron puede reducir al eficacia de las vacunas.

La nueva variante ha sido confirmada en dos casos en Nottingham y en Brentwood, en Essex, por lo que se adoptarán medidas “provisionales y de precaución” que se revisarán en el plazo de tres semanas y se “reforzará” la campaña de vacunación.

Además se vuelve a imponer el requerimiento de una prueba PCR para todos los pasajeros que entren en el país: “Cualquiera que entre en Reino Unido tendrá que someterse a una prueba PCR al final del segundo día tras su llegada y se tendrá que aislar hasta que tenga un resultado negativo”.

En cualquier caso, Johnson ha expresado su “confianza” en que las fiestas “sean considerablemente mejores que las últimas Navidades”. “Seguimos estando en una posición fuerte en gran parte gracias a la velocidad de la vacunación y creo que me ceñiré a la fórmula que he utilizado antes y es que confío en que estas Navidades serán considerablemente mejores que las últimas”, ha indicado.

Dos casos en Alemania

El ministro de Sanidad de Alemania, Klaus Holetschek, ha confirmado dos casos de la variante ómicron del coronavirus en Alemania, concretamente en dos viajeros llegados el 24 de noviembre a Múnich en un vuelo procedente de Sudáfrica.

Los dos pacientes continúan en Baviera, cuya consejería de Sanidad estatal ha confirmado que se encuentran en aislamiento desde el 25 de noviembre tras el positivo por PCR.

Además, las autoridades bávaras contactaron el 24 de noviembre con los pasajeros del vuelo para pedirles que se presentaran en un centro de salud.

Además, todas las personas que hayan llegado desde Sudáfrica en los últimos 14 días deberán limitar de inmediato sus contactos, someterse a una prueba PCR e informar de sus últimos desplazamientos.

Italia detecta un caso “atribuible” a la variante

El Instituto Superior de Sanidad (ISS) de Italia informó este sábado que ha localizado un caso “atribuible” a la cepa ómicron del coronavirus detectada en Sudáfrica y que está sometiendo la prueba a una nueva confirmación, según un comunicado.

El genoma de este paciente ha sido secuenciado en el laboratorio de Microbiología clínica, virología y diagnóstica del Hospital Sacco de Milán (norte), con una prueba de una persona llegada de Mozambique y residente en la región de Campania (sur).

“No sorprendería” que ómicron estuviera ya en EEUU

El principal responsable de la lucha contra el coronavirus en Estados Unidos, Anthony Fauci, ha reconocido este sábado que no le “sorprendería” que la variante ómicron del coronavirus estuviera ya en suelo estadounidense.

“No me sorprendería que estuviera. No lo hemos detectado aún, pero cuando hay un virus con este nivel de transmisibilidad y ya hay casos por viajes en Israel, Bélgica y otros países… cuando hay un virus así, es casi imposible que no se extienda por todas partes”, ha afirmado Fauci en declaraciones a la NBC.

El funcionario estadounidense ha señalado que la capacidad del virus para contagiar a quienes ya han superado la enfermedad e incluso a personas vacunadas obliga a “prestar una gran atención” y a “estar preparado para lo más grave”. “Puede que no suceda así, pero hay que estar preparados”, ha subrayado.

Reino Unido ha anunciado la reimposición de restricciones como la mascarilla en transporte público y comercios o la obligatoriedad de una prueba PCR para todos los viajeros del extranjero. Además, numerosos países han vetado la entrada desde Sudáfrica, donde primero se detectó la nueva variante, y sus países vecinos.