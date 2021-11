Muere Sebastián Boscán, célebre actor de ‘Pasión de Gavilanes’

Triste noticia para el mundo de las telenovelas. Sebastián Boscán, quien dio vida a Leandro Santos en Pasión de Gavilanes, falleció este lunes 29 de noviembre en Medellín a los 41 años tras luchar contra un cáncer de estómago.

La información la dio a conocer el periodista Carlos Ochoa, quien ha escrito un emotivo texto en sus redes sociales. “Me duele en el alma tu partida. Gracias, amigo, por tantos personajes inolvidables. Parece mentira decir esto. Descansa en paz, Sebastián. Estoy en shock”, expresó el que fuera amigo del actor. Según informó su familia, el funeral tuvo lugar este lunes en la capilla del cementerio Jardines Montesacro, Antioquia.

Leonardo Zapata -el verdadero nombre del actor- comenzó su carrera en el año 2002 con un papel en la telenovela La venganza. Un año después consiguió su mayor reconocimiento tras interpretar a Leandro Santos en Pasión de Gavilanes, la telenovela colombiana que batió récords en Latinoamérica y España entre 2003 y 2004 y que, 18 años después regresará a la pequeña pantalla. Según anunció Telemundo, la cadena encargada de la producción, la segunda parte de la icónica serie llegará en 2022 y contará con la participación de sus míticos protagonistas y de una nueva generación de estrellas que continuarán con una trama llena de desafíos familiares. No obstante, no estaba prevista la participación del fallecido intérprete. Él mismo desveló que no lo habían llamado para regresar a la nueva temporada.

Aunque fue su papel en Pasión de Gavilanes el que lo catapultó al éxito, Sebastián Boscán sentía rechazo por esta figura. Según comentó hace poco más de un año, Leandro le cerró las puertas de algunos proyectos. “Lo odié porque gracias a ese personaje me dejaron de llamar mucho tiempo. Digamos que el personaje fue muy creíble entonces la gente no me reconocía. Decían ‘no, yo no quiero a esa loquita en esta telenovela, qué pereza'”, expresó. Aun así, el actor llegó a formar parte de otras reconocidas producciones como La reina del sur o la versión colombiana de Sin tetas no ha y paraíso.

La noticia de su muerte ha conmovido a quienes fueron sus compañeros de trabajo. Son varios los actores que han lamentado su fallecimiento a través de emotivos textos compartidos en las redes sociales, que no han hecho más que confirmar que el recuerdo de Sebastián Boscán permanecerá en sus memorias para siempre.

“La muerte es un cambio, solo eso, pero jamás dejara de sorprendernos. Descansa en Paz y vuela alto con esas risotadas tan maravillosas que te caracterizaban. Tu talento se extrañará, pero más lo grande de tu compañía y amistad en aquellos tiempos donde compartimos tanta escenas”, ha escrito Nastasha Klauss (46), quien dio vida a Sara Elizondo en Pasión de Gavilanes. Paola Rey (41), Jimena Elizondo en la telenovela, también se ha pronunciado: “Siempre estarás en mi corazón, ahí están todos los hermosos recuerdos que vivimos juntos, tantas sonrisas interpretando a Jimena y Leandro. Vuela alto”.