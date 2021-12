El XV Festival Mar Abierto trae el sábado a Bonnie Tyler al Pabellón Santiago Martín

Bonnie Tyler ofrece dos conciertos en Canarias dentro del Festival Mar Abierto. / Tina Korhonen

El Festival Mar Abierto cuenta esta semana en su cartel con la cantante Bonnie Tyler, quien actuará por primera vez en el Archipiélago, en dos conciertos que tendrán lugar hoy viernes en el Gran Canaria Arena de Las Palmas y mañana sábado en el Pabellón Santiago Martín de La Laguna. Ambas citas musicales comenzarán a las 21.00 horas.

En 2019, Bonnie Tyler publicó un nuevo disco, Between the Earth and The Stars, en el que se rodeó de amigos y compañeros de profesión como Cliff Richard, Francis Rossi o Barry Gibb. Ese mismo año inició una gira que ha recalado ya por países como Francia, Alemania, Holanda o Luxemburgo. Ese itinerario pasa ahora por España y esta semana llega a Canarias. En cada actuación, además de las canciones de su reciente trabajo discográfico, la cantante interpreta muchos de sus éxitos, como Total Eclipse of the Heart y Holding Out for a Hero.

ARTISTAS DE CANARIAS

Pero además, tal y como subrayan desde la organización del festival, Mar Abierto continúa con su voluntad de dar la mayor presencia posible a los artistas de las Islas en varios de los conciertos de su programación. De acuerdo con esa perspectiva, será Said Muti quien acompañe a Bonnie Tyler en su doble cita en Canarias. “Said Muti es un labrador del lenguaje que cava en el folio en blanco con el mimo, el respeto y el cuidado con el que el campesino mete el sacho en la tierra y siembra para forjar la vida”, detallan. “De ahí salen melodías y letras que cuando se encuentran funcionan porque sí. Nacen con la fuerza de quien cree en ellas, y lucen orgullosas vestidas con el mejor de sus trajes, el de una guitarra eléctrica con resonancias de spaghetti western, morriconiana, cíclica, concéntrica”.

Las entradas para ambas citas musicales se pueden adquirir en el sitio web del festival, www.festivalmarabierto.com, y en la plataforma de venta de localidades Tomaticket (www.tomaticket.es).

Mar Abierto cuenta con el patrocinio del Gobierno regional (Turismo Islas Canarias, Instituto Canario de Desarrollo Cultural), los cabildos de Gran Canaria y Tenerife (Turismo de Tenerife) y los ayuntamientos de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife (Sociedad de Desarrollo) y La Laguna (Organismo Autónomo de Actividades Musicales). Producido por Mar Abierto Producciones, colaboran Hyundai, Mahou, Ahembo, Mutua Tinerfeña, Naviera Armas, Hotel AC, Sonopluss, Audiovisuales Canarias, TecnoSound, Alkur y Provital.