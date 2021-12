“Feliz domilventido”: el motivo del último enfrentamiento entre chicharreros y canariones

Imagen de recurso de dos hombres haciendo un pulso. Pixabay

El año 2021 no podía terminar sin el último pique, siempre amistoso, entre chicharreros y canariones. El caso es que DandocholA, la conocida cuenta que comparte contenidos graciosos en las redes sociales, ha vuelto a la carga con una divertida frase que ha desatado bromas y risas a partes iguales en Internet.

“Yo solo quiero pasar de año para escuchar a los canariones diciendo “Feliz domilventido”, reza la publicación, que ya cuenta con miles de interacciones en Facebook y Twitter y, sobre todo, con un sinfín de respuestas con mucho sentido del humor que, por cierto, buena falta nos hace.

Yo solo quiero pasar de año para escuchar a los canariones diciendo “Feliz domilventido” ❤️ — DandocholA (@dandochola) December 27, 2021

Las réplicas al comentario de DandocholA no se hicieron esperar. “En Chicharrolandia sería FELISSSS DOSSS MIL 20 + DOSSSSSSS a lo fino…”, decía, por ejemplo, Alejandra. “Vamos a ver, no sé a qué tipo de canariones conoces tú porque en verdad sería: felihdohmilveintidoh”. Un respetito, ¿eh? Que al menos nosotros quedamos a las “once, once y media”, no a ” lasonse, sonseymedia”, añadía Patri en Twitter. “Jajajaja y yo pa deci ganamos en el Heliodoro serodo”, contestaba otro usuario en alusión al próximo derbi canario de fútbol.

Así, entre los comentarios que iban sucediéndose en la red social del pajarito azul, intervino Jezabel Artiles, quien no dudó en aclarar la cuestión valiéndose de un interesante artículo académico del catedrático de la Universidad de La Laguna, Gonzalo Ortega Ojeda. “El fenómeno lingüístico por el cual los canariones pronunciamos así se llama Desfonologización de alófonos”, apuntaba Jezabel.

El fenómeno lingüístico por el cual los canariones pronunciamos así se llama Desfonologización de alófonos. Hay muchos artículos científicos sobre ello, en especial, uno de Gonzalo Ortega de la ULL que lo explica genial. Es un rasgo dialectal 😌 https://t.co/dYEHT7ToGk — Jezabel Artiles (@jezabelartiles) December 27, 2021