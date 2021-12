Santa Cruz se queda fuera del reparto de los 16 millones en subvenciones del Cabildo de Tenerife

Fachada del Cabildo de Tenerife. / FRAN PALLERO

“Es la primera vez que se reparte tanto dinero y también la primera en la que Santa Cruz no recibe ni un euro”, se quejaba ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, quien expresó su malestar tras conocer que el Plan de Subvenciones del Cabildo de Tenerife, dotado con 16 millones de euros, no ha tenido en cuenta ni uno solo de los proyectos presentados por el municipio capitalino. “Estamos hablando de 16 millones de euros en subvenciones nominativas a los ayuntamientos, y no hay ni un euro para Santa Cruz, y no será por proyectos porque hemos presentado propuestas para parar un carro, entre ellas que se le asigne una cantidad de dinero al Centro Municipal de Acogida, que tiene una función insular, y que, sin embargo, el Cabildo no se caracteriza por apoyar”, denunció Bermúdez.



El alcalde apuntó que “he querido que conste en acta mi rechazo a los presupuestos del Cabildo en el Consejo Insular de Administración Territorial (CIAT), porque es la primera vez que se reparte tanto dinero a dedo, un reparto en el que de esos 16 millones, 14 van a municipios socialistas”.



Bermúdez concluyó destacando que “podríamos entender que se dieran de manera nominativa 3 millones porque algo se quedó por fuera en los presupuestos, pero que se repartan 16 millones, una cantidad muy importante, y que Santa Cruz se quede absolutamente fuera de estas subvenciones, no es de recibo y tampoco es entendible”.



Por otra parte, el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, puso de manifiesto las enmiendas presentadas a estos presupuestos, “que pretenden reequilibrar las cuentas insulares para que se atiendan proyectos de Santa Cruz como por ejemplo los 1,5 millones para el Plan Haciendo Barrios para la contratación de personas de situación de exclusión social o parados de larga duración de la construcción” y argumentó otras “como los 550.000 euros que servirían para la remodelación calle de La Rosa, una intervención propuesta para la dinamización del sector comercial tradicional en la zona de El Toscal/Centro, consistente en la semipeatonalización de la vía al tiempo que se da un tratamiento de alta calidad al mobiliario urbano, instalaciones y ajardinado”.



En el área de infraestructuras públicas, detalló los “250.000 euros necesarios para la remodelación interior del Teatro Guimerá, que permitiría acometer la reforma del patio de butacas y otras dependencias del recinto, el principal referente histórico de las artes escénicas en Tenerife”, sostiene el concejal de hacienda, que añadió “la necesidad de otros 500.000 euros para acometer el techado de polideportivos de algunos CEIP, prevista en 2022 en cinco de ellos para habilitar la práctica deportiva de los escolares y potencialmente su entorno durante todo el año y que afecta a más de 2.500 beneficiarios directos”.



Para finalizar, se añaden otras cantidades que tienen que ver con los 450.000 euros para la 2ª fase de la rehabilitación del Palacio de Carta; los 450.000 euros para el Centro Sociosanitario de Buenaventura Bonnet, lo que permitiría rehabilitar este antiguo colegio para ubicar distintos centros de atención sociosanitaria, instalaciones que siempre son muy necesarias para atender a las personas mayores de este municipio.

En el marco de la reunión del CIAT también se abordó la situación de la Isla frente a la COVID. El alcalde. “Los ayuntamientos no podemos esperar más por el Gobierno, necesitamos certidumbre. Este fin de semana va a haber muchas cenas de empresas, unas organizadas por las propias administraciones publicas, y otras por los propios trabajadores de muchas empresas, y necesitamos que den una serie de recomendaciones como son el uso obligatorio del certificado o la recomendación de que se pueda pedir un test de antígenos previo a las cenas”, apuntó.

La capital ofrece el edificio de Cabo Llanos al Cabildo por 20,5 millones

Entre las enmiendas al presupuesto del Cabildo está la oferta de Santa Cruz para que adquiera el Edificio Auditorio, que se levanta en Cabo Llanos, por 20.500.000 euros, “que le permitiría disponer de un inmueble de primer nivel para entidades de interés estratégico o administración insulares”