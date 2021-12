Un ganador del Euromillones perderá hoy un millón de euros: expira el plazo para reclamarlo

Euromillones. Pixabay

El Euromillones ya forma parte de la rutina de muchos ciudadanos. Probar fortuna en este juego, aunque las posibilidades de ganar sean prácticamente ínfimas, es algo frecuente, habida cuenta de que se han repartido auténticas fortunas, que en alguna ocasión han alcanzado los 190 millones de euros.

El problema es que numerosos jugadores no revisan luego la combinación cuando les toca, dando por hecho que no han ganado nada. Y ese ha sido el problema para los que tienen un boleto con algún premio que acaban perdiendo por no reclamarlo.

Tal y como explica La Vanguardia, los premios de la lotería no están disponibles eternamente. En España, por ejemplo, el tiempo límite para reclamar un premio del Euromillones finaliza a los 180 días, mientras que en Reino Unido se alarga hasta los 6 meses.

Así, dos ganadores del Euromillones, uno de Newhan y otro de la isla de Angleseym, están muy cerca de perder un millón de euros. Parece que ninguno sabe que tienen los boletos acertantes. Es más, uno de ellos perderá hoy la posibilidad de reclamar el dinero, mientras que el plazo para el otro concluye el 29 de diciembre.