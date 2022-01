“¡Ay mi madre! Eso le explota ahí”: baja por la autopista sin luces y en una moto de licencia

Imagen del motorista descendiendo por la TF-5. CN8 Noticias Canarias

Un hombre fue grabado cuando circulaba en una moto de licencia por la Autopista del Norte de Tenerife, la popular TF-5, en sentido Santa Cruz, sin luces, a toda velocidad y de un modo temerario, tal y como se aprecia en las imágenes compartidas por el portal CN8 Noticias Canarias.

La escena fue filmada, aparentemente, por los ocupantes de un vehículo que circulaba por la misma vía.

Las respuestas no han tardado en llegar en las distintas redes sociales, en las que algunos usuarios han advertido, entre otras cuestiones, que “este tipo motocicleta de 49c deberían desaparecer, son un peligro constante; no las cuidan, no pasan ITV, se ponen hacer caballitos y con escapes libres en vías urbanas”.