Costa Adeje apuesta por los destinos azules como principal atractivo para los millones de turistas que visitan Canarias

Adeje insiste en reforzar todo su trabajo para seguir en la línea de la sostenibilidad y la excelencia que deben definir los próximos años de un destino que fue el más competitivo de España en 2019, según Exceltur.

Costa Adeje celebró ayer su puesta de largo formal en la Feria Internacional de Turismo de Madrid (FITUR 2022) con un acto presidido por el alcalde, José Miguel Rodríguez Fraga, y que contó con la presencia del concejal de Turismo, Adolfo Alonso Ferrera; del presidente de la Confederación Española de Hoteles y Alojamientos Turísticos, Jorge Marichal; y de diversos invitados del ámbito empresarial y de las administraciones públicas presentes en la feria.

Adeje, liderado por Rodríguez Fraga, centró su discurso en explicar la importancia que tienen destinos como el que representa, en los que el sol y la playa son elementos indispensables. “No podemos obviar que los turistas vienen a Canarias por el sol y la playa, es nuestro principal atractivo”, dijo el alcalde quien reivindicó “el hecho de que somos destinos azules en los que el azul domina, por el mar, el cielo y todo lo que lo rodea y eso hay que ponerlo en valor porque es un elemento que en otros lugares se envidia”. Todo ello sin olvidar el verde, indispensable como destinos sostenibles que buscamos la excelencia de manera constante, explicó, tras insistir en el concepto de destinos azules de “enorme valor”.

Adeje, que en el último año antes de la pandemia acumuló 10,5 millones de pernoctaciones, tiene la mayor planta 5 estrellas de Europa, con 7.568 camas de esa categoría, lo que supuso la mayor rentabilidad de España en 2019. Además, el alcalde recordó que el 83,3% del territorio está protegido, lo que habla de la apuesta medioambiental que se mantiene en el municipio y eso, dijo, también forma parte de los destinos azules.

La presentación trató de trasladar a todos los representantes y agentes del sector las bonanzas del destino, que según el observador independiente Exceltur fue el más competitivo de España en 2019, el último año antes de que la pandemia sumiera al sector en una profunda crisis de la que aún no ha salido.

El alcalde de Adeje destacó que desde el ayuntamiento y el municipio se ha tratado de hacer todos los esfuerzos para que en estos dos años de pandemia “no se pierda esa buena posición y estemos listos para recuperar la normalidad que sustenta nuestra economía”; según Rodríguez Fraga, para ello se debe reforzar todas “nuestras estrategias y proyectos, de tal manera que la sostenibilidad y la excelencia siguen siendo nuestras líneas de trabajo más importantes”.

Adeje tiene muy claro que ese trabajo debe hacerse en un esfuerzo colectivo de todos los agentes que tienen influencia en el sector, la parte privada y la parte pública, “y en ese sentido, debemos decir que las empresas, en Costa Adeje, han estado a la altura y los debemos felicitar porque han invertido en mejorar los hoteles y la oferta”. En Adeje se han abierto durante la pandemia nuevas instalaciones hoteleras de cinco estrellas, “eso hay que destacarlo porque genera tejido productivo y ofrece oportunidades de todo tipo para nuestra gente”, explicó el alcalde.

Por ese motivo en la presentación de Costa Adeje estuvo presente Jorge Marichal, como representante de la patronal y los inversores turísticos. El presidente de CEHAT y Ashotel destacó las bondades de Costa Adeje, dijo, “como el mejor destino de sol y playa de Europa” y, además, explicó que en los últimos años se ha invertido en mejora de establecimientos hoteleros en Adeje más de 50 millones de euros, que se elevan a más de 200 si hablamos de los últimos 5 años. “Eso significa que Costa Adeje es un destino que no genera miedo en los inversores, en este caso hoteleros, porque además obtienen respuestas rápidas en la administración”, explicó Marichal.

El concejal de turismo, por su parte, insistió en los principales valores que habitualmente caracterizan a Costa Adeje y complementan su oferta al turista. “Se trata de mantener nuestro nivel de excelencia en cuestiones como los Parques Acuáticos, en la oferta gastronómica en la que contamos con dos Estrellas Michelín, en el ocio o la cultura, con grandes eventos en los que estamos trabajando y que desarrollaremos en cuanto la pandemia lo permita”, afirmó Alonso. En ese sentido Adeje tiene en su agenda un concierto de Alejandro Sanz, el concierto sinfónico, el festival mujeres y otras citas de primer nivel. Todo ello sin olvidar que el deporte también ha sido un referente gracias a las instalaciones de primer nivel en las que entrenan deportistas referentes a nivel mundial o la apuesta por el sector de la moda a través de la Tenerife Fashion Beach.

Para concluir, el alcalde quiso insistir en la importancia de renovarse, de apostar por la seguridad sanitaria y en no olvidar que se debe cuidar las infraestructuras porque sin ellas, como pasa con el sol y la playa, los turistas no vendrían a nuestras islas “calles en buen estado, limpias, buena iluminación, seguridad y todo lo que queremos no solo para los turistas, sino sobre todo para nuestros vecinos y vecinas que, al fin y al cabo, son a los que el turismo debe ayudar a mejorar sus vidas”, comentó Rodríguez Fraga.

El alcalde, que también asistió a la presentación oficial del stand de Canarias, presidida por la consejera de Turismo, Yaiza Castilla, y que contó con la presencia por videoconferencia de Ángel Víctor Torres. Además, Roddríguez Fraga, como presidente de la Asociación de Municipios Turísticos de Canarias (AMTC) presidió la presentación de esta asociación junto a Onalia Bueno, alcaldesa de Mogán y vicepresidenta de la AMTC y la consejera de Turismo del Gobierno de Canarias, Yaiza Castilla.

A lo largo de la mañana, el alcalde de Adeje y el concejal de Turismo, tuvieron tiempo para atender a diversos medios de comunicación, tanto de las islas como nacionales e internacionales, y también para acompañar a la propiedad y dirección del hotel Royal River Luxury Hotel en la entrega del premio que lo acredita como mejor hotel de España para la asociación FIJET. Rodríguez Fraga y Alonso Ferrera felicitaron a los propietarios del hotel por este galardón.

Rodríguez Fraga, junto a la ministra

Otro de los momentos importantes de la primera jornada oficial de FITUR 2022 fue la participación del alcalde en la mesa redonda “Experiencia Turismo de Playas y Costa de España”, organizado por el Ministerio de Turismo y que contó con la participación y preámbulo de la propia ministra, Reyes Maroto.

El alcalde, que debatió junto a diferentes directivos de empresas y organismos que centran parte de su trabajo en la mejora de los servicios y las propuestas en las playas de los principales destinos de España. En este foro, Rodríguez Fraga destacó la importancia de contar con unos buenos servicios en las playas, más allá de los esenciales y de calidad que tiene que ver con aspectos de comodidad o higiene sino también “mejorando constantemente la oferta alternativa y de ocio que complemente toda la propuesta que tenemos en las costas españoles”. El alcalde participó en esta charla en su calidad de presidente de la Alianza de Municipios Turísticos de Sol y Playa (AMT), que en la tarde del martes celebró una junta directiva en la capital España.

En su intervención en la presentación del coloquio habló de la importancia del papel de los destinos y explicó la convocatoria que su ministerio ha publicado para acceder a fondos de financiación que ayuden en la mejor de las propuestas de las playa y la costa españolas.

La AMT, formado por Adeje, Arona, Benidorm, Calviá, Lloret de Mar, Salou, San Bartolomé de Tirajana y Torremolinos está desarrollando diversos estudios que mejores la competitividad de los destinos a para dotarse de mejores herramientas de gobernanza, mejorar su financiación de aumentar el nivel de excelencia y calidad de los servicios que ofrecen, no solo a los turistas, sino también a los residentes. Además, la AMT trata de acceder a financiación nacional y europea a través de proyectos que tienen que ver con seguridad, sostenibilidad, digitalización o inteligencia.

Respecto a la agenda pública de Costa Adeje para este jueves, 21 de enero, cabe destacar la presentación del Rally Villa de Adeje que, como cada año, se desarrollará en el stand de CICAR, uno de los patrocinadores principales de la prueba. Organizada por la Escudería Villa de Adeje contará con la presencia del presidente de la Escudería, Poli Delgad, además del propio alcalde y autoridades regionales e insulares.

A las 11.00 horas el alcalde participará en una mesa de debate acerca de la financiación y la definición de municipio turístico. Una mesa en la que también participarán el resto de alcaldes de la AMT. Reuniones técnicas, con potenciales inversores, dentro y fuera de la feria; o la atención a diversos medios de comunicación completarán parte de la agenda de Costa Adeje y sus representantes este jueves en Fitur.