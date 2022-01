EN VIVO | CD Tenerife – UD Las Palmas (0-1)

Los blanquiazules se conjuran antes del duelo SERGIO MÉNDEZ

Primera parte del derbi canario igualada. Los de Ramis estuvieron mejor que su rival durante 20 minutos, pero la UD logró hacerse con el control del partido a partir del minuto 30.

Luis Miguel Ramis no hizo experimentos extraños y apostó por su once de gala para medirse a la UD. A pesar de la ausencias por lesión (Álex Muñoz, Larrea), Covid (Moore y Rubén Diez) y sancionados (Mollejo y Ethyan), el míster blanquiazul confeccionó un once de lo más reconocible. De hecho repitió la defensa del último partido en Liga, en el que los blanquiazules ganaron al Real Zaragoza y en el medio aparecieron las figuras de Aitor y Corredera. En el ataque jugó con toda la artillería, metiendo de entrada a Shashoua, Elady y Gallego.

Los visitantes intentaron sorprender de entrada metiendo un ritmo alto en los primeros minutos, en los que aún la defensa blanquiazul se estaba asentando. Los locales pasaron ciertos apuros, pero lograron templar los nervios y protagonizar la primera ocasión de gol clara. Elady, de cabeza, falló en boca de gol un balón que parecía claro mandándolo por encima de la portería amarilla (min 5).

La lesión de Enzo Loiodice bajó las revoluciones de un partido que había comenzado con chispa (min 10). Tras la reanudación, el Tenerife empezó a llevar la manija del duelo. Sam empezó a tocar y a moverse a su antojo con el balón cosido a la bota. El inglés le filtró un pase a Elady que fue taponado (min 16), aunque las intenciones estaban claras.

Superada la media hora de juego, el duelo disminuyó la intensidad y Las Palmas le puso pausa. Comenzó a circular la pelota el cuadro amarillo, que una y otra vez se topó con un Tenerife bien colocado en defensa y que se mantenía a la expectativa de robar y salir rápido al contragolpe.

Los últimos minutos de la primera parte estuvieron marcados por el cambio de Enzo Loiodice con problemas en el hombro. Entró en su puesto el tinerfeño Alberto Moleiro (min 45).