Sergio Siverio: “Habría que preguntarle al obispo si cree en las terapias de curación de la homosexualidad”

El presidente de Diversas, Sergio Siverio, en una entrevista con Diario de Avisos. | Sergio Méndez

El rechazo a las polémicas declaraciones del obispo de Tenerife Bernardo Álvarez sobre la homosexualidad ha sido unánime. En una entrevista, el máximo representante de la Iglesia Española en la provincia de Santa Cruz fue preguntado sobre si esta orientación sexual es un pecado mortal. “Depende de la persona y de las circunstancias; para que sea un pecado mortal hace falta que se sea consciente de que es pecado, que se haga libremente y que no se esté condicionado por nada”, respondió Álvarez, poco antes de comparar esta cuestión con el alcoholismo y la delincuencia.

Las reacciones han sido muchas en amplios sectores de la sociedad, desde las redes sociales hasta el ámbito político. Y agotado de atender a numerosos medios de comunicación este martes, Sergio Siverio, el presidente de la Asociación LGBTI* Diversas, celebra la repercusión que ha tenido este asunto a nivel insular, regional y nacional, “incluso en las fuerzas políticas que están situadas en posiciones más conservadoras, como el Partido Popular”.

Con especial enfado han reaccionado las personas homosexuales que son creyentes, quienes “no se han sentido representadas por las declaraciones de Bernardo Álvarez”. Y es que “esas palabras corresponden más al Antiguo Testamento que al Nuevo Testamento. Yo creo que el obispo no está actualizado y por eso toca pasar página”, asevera Siverio. “No deben sentirse pecadores, no están haciendo nada malo por ser lesbianas, gais, trans o bisexuales. Habría que preguntarle al obispo si le parecen bien las terapias de conversión o de curación de la homosexualidad”.

Tratando de valorar los argumentos de Álvarez, el presidente de Diversas no tiende por qué “exculpa a aquellos que no lo hacen de forma consciente y libre; yo no sé exactamente cómo es eso de ser homosexual sin hacerlo de forma consciente y libre”.

El obispo de Tenerife, Bernardo Álvarez.

Piden el cese del obispo

Sergio Siverio asegura que no es la primera vez que Bernardo Álvarez desata la indignación de la ciudadanía. “Todavía recuerdo las vergonzosas declaraciones que hizo en el año 2007, cuando justificó los abusos sexuales a personas menores porque, según él, había niños que provocan”.

“Al margen de los calificativos que le podamos poner, esta ha sido una vulneración nítida de los derechos LGTBI, una clara muestra de odio y no pueden quedar impunes”. Por ello, desde Diversas exigen el “cese inmediato” del obispo de Tenerife a las autoridades eclesiásticas.

No más fotos con políticos

El presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, fue uno de los políticos que no titubeó a la hora de calificar de “inaceptables” las reflexiones de Bernardo Álvarez, instándole incluso a “salir y saber en qué mundo vive. La homosexualidad y la heterosexualidad son semejantes en respeto, ninguna está por encima ni por debajo de la otra”, afirmó con rotundidad.

El presidente de Diversas apunta que “además de esa condena, que la valoramos mucho, pedimos hechos; a partir de ahora toca no ponerse en la foto y excluir a esta persona de todo acto institucional que se celebre en nuestro Archipiélago, aunque sea el día de La Candelaria; se le debe apartar de la esfera política, que no haya connivencia por parte de los representantes públicos”.