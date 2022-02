Bermúdez, alcalde de Santa Cruz: “Para nosotros, los honores a Franco están retirados”

Detalle del Monumento a Franco, en Santa Cruz de Tenerife, que ha sido objeto de pintadas en varias ocasiones. DA

Para nosotros, los honores están retirados. Hay un acuerdo plenario que se tomó en su día, lo que pasa es que el TSJC lo que dice es que para sustentar eso en un expediente hay que hacer una revisión de oficio, y eso es lo que vamos a hacer, proceder a revisarlo, conforme marca el procedimiento, pero para nosotros los honores ya están retirados”. Así se expresó ayer el alcalde de Santa Cruz, José Manuel Bermúdez, sobre la sentencia del alto tribunal canario en la que se obliga al Ayuntamiento a retomar el expediente de 2009, en el que se retiraron los honores de hijo predilecto y la medalla de oro de la ciudad al dictador Francisco Franco.

El alcalde señaló que “es un tema administrativo, pero es verdad que hay que hacer las cosas bien, no se pueden hacer las cosas a las bravas porque alguien puede denunciar a los tribunales y puede pasar lo que ha pasado”, en clara alusión a su postura ante el Catálogo de vestigios franquistas.

“Yo defiendo la aplicación de la Memoria Histórica conforme a la ley, porque si no, cualquier persona puede reclamar, y si las cosas no se hacen bien, conseguimos el efecto contrario. Estoy intentando explicarlo, y, afortunadamente, la Asociación de Memoria Histórica de Tenerife lo entiende. El Gobierno pretende tirarse a una piscina que puede estar recurrida por muchos actores, no por el Ayuntamiento; creo que esa decisión tiene debilidad jurídica”, aclaró Bermúdez. En cuanto a si ha tenido algún contacto más sobre el Catálogo, el alcalde dijo que no, y añadió que, “oficialmente no hemos recibido nada, ni siquiera la propuesta que va a la Comisión Técnica”.