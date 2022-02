Jesús Ezequiel, alcalde de San Juan de la Rambla: “El municipio tiene que tener otras opciones en la actual propuesta del Anillo Insular”

El alcalde de San Juan de la Rambla hace balance de su primer año de mandato. Fran Pallero

Su llegada a la Alcaldía no fue precisamente un camino de rosas ni tampoco lo hizo de la manera que le hubiera gustado, porque tuvo que sustituir a Fidela Velázquez tras ser inhabilitada por sentencia judicial. Cuatro meses después de tomar posesión de su cargo, una denuncia del partido San Juan de la Rambla Somos Todos, puso en duda la legalidad de su elección. Hubo que esperar al mes de julio del año pasado para que la Fiscalía la ratificara. Tras su primer año de mandato, marcado también por la pandemia, el alcalde hace balance.

– Primer año superado. ¿Cuál es su valoración?

“Positiva. Estoy muy contento del trabajo realizado por el grupo de gobierno. Sobre todo, porque pese a la incertidumbre de los acontecimientos de finales de 2020, los cambios en el gobierno y la consolidación del pacto de la concordia sin contar con la presencia de Fidela Velázquez, supuso la continuación de muchos proyectos, sumados a los nuevos que hemos ido incorporando en un año, además, marcado por una crisis económica, social y sanitaria”.

– Se ha tenido que enfrentar incluso a su propio partido por el trazado del Anillo Insular, del que este municipio se ha visto especialmente afectado…

“Más que enfrentarme, he hecho ver que puede haber otras propuestas. No lo llamo enfrentamiento sino debate, donde San Juan de la Rambla, en la actual propuesta de Anillo Insular tiene que tener otras alternativas. En este sentido, recordamos que la unanimidad del Pleno acordó invitar este año a los responsables de la Consejería de Obras Públicas a valorar distintas opciones, no solo por el daño paisajístico y la desconexión de la zona de medianías, hay muchas propuestas que hemos hecho en las alegaciones. No somos quienes para decir cuáles son las mejores, deben ser los técnicos quienes las ofrezcan y debatan con la ciudadanía, algo que todavía no se ha hecho”.

– ¿Usted apoya a los vecinos del barrio de La Rambla que exigen una entrada y una salida seguras desde la TF-5?

“Estoy con ellos, no solo desde que se están manifestando sino desde que estoy en la Alcaldía, porque cada día que pasa, la situación empeora. Esta actuación se tendría que haber ejecutado hace mucho tiempo y no se ha hecho pese a que es una demanda que lleva 42 años y que se puede plantear de forma independiente al Anillo Insular. Proyecto hay, en 2017 faltaba un informe patrimonial, pero la realidad es que tiene que estar presupuestado para que sea real. Seguiremos presionando ante las administraciones. La demanda también pasa por pasarelas que den seguridad de paso a los usuarios del transporte público”.

– ¿Cómo funciona el pacto de gobierno con AIS-CC?

“Funciona bien y está en los hechos, porque siempre se habla de gobierno, no de dos partidos diferentes ni de concejalías delegadas. Tenemos distintas siglas políticas pero trabajamos en un único bloque, que es el gobierno y eso me da tranquilidad. Ojalá siga de esta manera porque se demuestra que más allá de las siglas políticas hay interés por trabajar por el pueblo”.

– ¿La Casa Oramas será el primer hotel del municipio?

“Sí, y estamos contentos porque ya tenemos 1,8 millones que nos aprobó la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias para el proyecto y la primera fase del que será un hotel rural de nueve habitaciones. Ahora depende del Ayuntamiento iniciar el proceso administrativo para su redacción y ejecución. La actuación tiene que empezar este año pero la administración es muy compleja y poner fechas genera expectativas en los vecinos que después no se cumplen y ponen en duda que la actuación se pueda hacer”.

– ¿Sería posible ejecutar todos los proyectos que están en marcha sin las inversiones de otras administraciones?

“Sin ellas no podríamos afrontar todos los proyectos que estamos ejecutando. Sumando, tenemos tantas inversiones externas como presupuesto del Ayuntamiento. Ahora el reto es tener capacidad administrativa para dar respuesta”.

– ¿Considera que hasta ahora San Juan de la Rambla había estado abandonado por parte de las administraciones superiores?

“No sé si abandonado, pero sí es cierto que actualmente hay una apuesta de inversiones por parte del Cabildo, el Gobierno de Canarias y Costas. El Norte y San Juan de la Rambla necesitan de una apuesta como la actual para poder luchar contra los desequilibrios, los niveles de pobreza y desempleo, y el desarrollo económico, así que invito a que se siga apostando por esta visión de Isla que creo que no existía en otro momento. No todo es el área metropolitana”.