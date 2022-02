La Policía Local de Santa Cruz está “sobrepasada” por la gran cantidad de incidentes de los fines de semana

Furgón de la Policía Local. | DA

Las organizaciones sindicales con representación en la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife (CSIF, Asipal, y CC.OO.), denuncian encontrarse “sobrepasados” ante el ingente incremento de las demandas ciudadanas en materia de seguridad durante los fines de semana. “Los últimos acontecimientos acaecidos en las zonas céntricas de la ciudad, denotan la evidente falta de efectivos y previsión por parte del consistorio capitalino. Nos preocupa la incapacidad real para poder afrontar los actos vandálicos que suceden de forma reiterada en la zona baja de la capital, ya que es inviable con la evidente falta de efectivos” declaran los delegados sindicales.



Además, denuncian que las declaraciones de la concejal de Seguridad en distintos medios de comunicación, donde hablaba de establecer un servicio extraordinario en las zonas conflictivas, finalmente “no se va a producir” en lo que a la Policía Local se refiere. También critican las declaraciones de Alonso en las que hace alusión a la condición de extranjeros de algunos menores que participan en las reyertas, “con las que no podemos estar más en desacuerdo. La violencia no puede estar relacionada con el país del que se proceda, y mucho menos cuando en la realidad del problema que nos atañe, no es así”.

Para los sindicatos, “la responsable de seguridad evade el problema apuntado a otras administraciones aludiendo a la condición de extranjeros, para pasar la pelota al Estado, cuando el problema es municipal”, añaden los sindicatos.

Los delegados hablan de “futuro negro” si se sigue mermando la capacidad de los agentes en cuanto al número de efectivos, contando con el mismo número de agentes que en 1983. Dicha falta de agentes repercute en la seguridad de los propios policías, así como en

la conciliación familiar y laboral, retrayendo permisos solicitados los fines de semana.

‘A principios del año dos mil, se venía realizando una planificación en cuanto a la reposición de

tasa de policías locales , la cual estaba dando excelentes resultados. Dicha estrategia fue

abandonada, con el nefasto resultado de hoy día ”.