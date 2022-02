La televisión belga se fija en Tenerife: 4.000 personas siguen sin luz en Ten-Bel

Aspecto actual que ofrecen algunos de los espacios de Ten-Bel, urbanización que fue un referente turístico nacional en los años 70 y 80. J.C.M.

El estado de abandono del complejo vacacional Ten-Bel ha vuelto a las televisiones belgas. En este caso, por las personas que allí siguen viviendo y que se encuentran sin luz hace más de un mes. Su situación es desesperada.

En el complejo vacacional, 4.000 personas están sin luz desde hace un mes. Este problema no tiene su origen en que no se pagara la factura de la luz dentro del plazo convenido por parte de los residentes, sino en que el administrador de este complejo de origen belga embargó las cantidades adelantadas, que ascienden a un total de 1,8 millones de euros aproximadamente.

Uno de los afectados es Dirk Puype, quien explicó a la cadena de televisión HLN que únicamente dispone de un piso en la Alborada, una de las ocho comunidades de Ten-Bel: “Tengo 65 años y este apartamento me parecía un lugar adecuado para venir a pasar el invierno después de mi jubilación. Pero solo han pasado seis meses y ya me arrepiento”, testimonio que se ha recogido también en el sitio web belga de noticias 7sur7.

Dirk ha estado sin electricidad durante un mes, concretamente desde el pasado 29 de diciembre. “Regresaba del hospital”, dice. “Me tropecé y me rompí el pie. Tuve que subir cuatro tramos de escaleras con mi yeso. El ascensor no funcionaba porque no había electricidad. Esto duró unos días hasta que llegaron los generadores de emergencia. Hasta entonces, yo tampoco había pegado ojo. Duermo con un respirador desde hace años, pero funciona con electricidad”.

Los residentes del complejo tienen electricidad desde principios de enero, suministrada por generadores diésel, que “están haciendo un escándalo y cuestan 4.500 euros a la semana”, dice Fleur Robbrecht, una belga cuya familia es propietaria de un apartamento en Ten Bel desde hace más de 30 años. “Como solución temporal, estos generadores están bien, pero parece que la situación podría prolongarse para siempre”.

Según Fleur Robbrecht, basándose en sus propias investigaciones, “es extraño, porque todos los residentes han pagado una gran suma cada mes, a tiempo, por todos los servicios públicos y el mantenimiento. En nuestro caso, fueron 272 euros”.

Por tanto, parece ser que estos anticipos nunca fueron abonados por el administrador. “Ten-Bel Turismo SL, empresa propietaria del 51% de los apartamentos de Alborada, lleva meses sin pagar ninguna factura. Están en números rojos por 1,8 millones de euros. El 49% restante se lleva la peor parte, porque como Ten Bel era un gran parque de vacaciones, solo hay un transformador y un medidor de electricidad. Entonces, si cortas la energía, es un problema para todos, incluidos los que siempre han pagado”.