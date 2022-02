“Piensa global y actúa local se hace bueno en un Archipélago dependiente, es una respuesta nacionalista”

Alfonso Cabello en el parque Secundino Delgado durante la entrevista con DIARIO DE AVISOS. / Marta Torres

Alfonso Cabello defiende que Coalición Canaria enfrenta las elecciones de 2023 “como lo que somos, los ganadores de los últimos comicios, donde ganamos en los cinco distritos de Santa Cruz”. Como secretario general de CC en Santa Cruz cree que hay que “estar orgulloso” de pertenecer a un partido “que ha hecho crecer y avanzar esta tierra”. Asegura que se perdió un año y medio con el gobierno de Patricia Hernández, y que si CC gana es porque “sabe escuchar” y dar “soluciones”.



-¿Cómo es la relación de CC y PP en Santa Cruz?

“El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Cruz está funcionando excepcionalmente bien. No se aborda desde la perspectiva política del partido que representa cada uno de los concejales. De verdad está siendo una etapa de dejar los colores políticos en la puerta y sentarnos a afrontar los asuntos desde lo mejor de la ciudad, algo que creo que es lo que demandan los ciudadanos, que los gestores públicos demos certidumbre, respuestas, y que afrontemos los problemas, y eso es parte inherente del equipo del Ayuntamiento de Santa Cruz”.



-Usted es secretario general de CC en Santa Cruz, ¿cómo ve el partido tras salir de la alcaldía y volver con la moción de censura?

“De la misma forma que le decía que el equipo de Gobierno afronta los problemas y da respuestas, CC también lo hace porque es algo inherente a nuestro partido. Este es un proyecto y no es una postura, que nace de abajo hacia arriba, es un proyecto que ahora en mi rol de secretario general de CC de Santa Cruz, cada vez tengo más claro que lo conforman miles de personas en la ciudad de Santa Cruz. Estamos hablando de que el Comité Local es el más numeroso del partido de toda Canarias y en el que la militancia tiene una postura más activa. Nosotros, antes de cada Pleno, el alcalde (José Manuel Bermúdez) y yo, nos sentamos en una gran asamblea con afiliados y simpatizantes y abordamos los puntos del Pleno. Ahí echamos una tarde larga de reflexión”.



-Ese acercamiento a la militancia tiene algo que ver con las afirmaciones de que CC se había alejado de sus bases, que eso le llevó a perder el poder…

“Ahí niego la mayor. CC en Santa Cruz, pero también en el Cabildo y el Gobierno de Canarias ganó las elecciones. Y no tenemos que dejar que nos hagan caer en la duda de que eso fue así. CC creció en número de votos siendo un proyecto que lleva muchos años al frente de las instituciones, con el desgaste que eso conlleva. Lo que tengo totalmente claro es que la acción de CC para Santa Cruz y para Tenerife ha sido buena. Es importante poner sobre la mesa esa realidad porque hay quien ha hecho dudar a nuestros afiliados y simpatizantes sobre el hecho de lo que ha aportado CC a esta tierra, y creo que eso está superado. Parecía que había que decir CC con la boca chica, y creo que es al contrario, hay que estar muy orgulloso de formar parte de un proyecto que ha hecho crecer y avanzar a esta tierra”.



-¿El resto de fuerzas políticas no han contribuido a ese avance?

“De lo que cada vez estoy más convencido, y lo dice alguien que en el plano personal tiene un pasado vinculado al PP, es de que la solución a gran parte de los problemas de esta tierra las tenemos que generar, gestionar y defender desde el ámbito local. Aquello de piensa global y actúa local se hace bueno en un Archipiélago ultraperiférico, dependiente económicamente, no del Estado, sino de lo que sucede en el conjunto de la UE, porque dependemos de mercados y destinos emergentes, dependemos, por nuestro estatuto y régimen fiscal, de decisiones que se toman en Europa y se modulan en Madrid para ver cómo nos llegan a nosotros, y ahí hay todo un ámbito de respuesta desde el nacionalismo”.



-¿Qué tipo de nacionalismo ejerce CC?

“Es un nacionalismo inclusivo, constitucional, de que para estar igual tenemos que ser tratados de una forma diferente, se nos tiene que entender. Creo que hay un problema en la crispación política general en el que se está perdiendo la capacidad de diálogo. Eso se ha ido perdiendo y creo que la respuesta de los problemas de Canarias y de Santa Cruz es más nacionalismo”.



-¿Entonces cómo enfrenta CC las elecciones de 2023?

“Como lo que somos, como ganadores de las últimas elecciones. Somos el proyecto que ganó y creció en número de apoyos. Me hace gracia porque parece que se premia a quien se saca un conejo de la chistera, con un yo tengo un nuevo Santa Cruz, a lo que nosotros respondemos, no, nosotros tenemos un proyecto para Santa Cruz. Es un proyecto que se lleva trabajando años, que tiene una línea clara y que se van dando pasos para que sucedan cosas, en muchas ocasiones para que pasen esas cosas está pasando más tiempo del que a todos nos gustaría, pero la realidad es que se va avanzando en un línea”.



-Había un equipo de gobierno que intentó cambiar líneas o seguirlas pero no se les dejó…

“La pregunta es si hubo en ese tiempo algún avance, y la respuesta es que no, porque al final la ciudad tiene una velocidad de crucero y tiene unos objetivos. Lo que te demandan los empresarios y los ciudadanos es saber a qué atenerse, y de nosotros esperan compromiso, capacidad de trabajo, sacrificio, pero sobre todo, saber escuchar”.



-De su discurso se desprende que si CC no gobierna, Santa Cruz se para…

“Yo creo que Santa Cruz perdió un año y medio con el gobierno de Patricia Hernández. Hubo muchos temas que dejamos sobre la mesa y estaban exactamente en al misma esquina de la mesa en la que los dejamos, incluso podría decir que les vino bien la excusa de la pandemia”.



-CC sigue sin definir sus candidatos para 2023…

“El secretario insular de CC, Francisco Linares, hace poco ha emplazado a los comités locales a nombrar a sus candidatos entre los meses de junio y septiembre. No es algo que nos preocupe, estoy convencido de que el mejor para Santa Cruz sería José Manuel Bermúdez, igual que estoy convencido de que sería el mejor para otras plazas también, pero esto es un tema que habrá que ir despejando en las próximas semanas y meses”.



-¿Dónde se ve Alfonso Cabello en ese 2023?

“Como parte del equipo”.



-¿Liderándolo?

“No creo que haya llegado el momento para eso. Reconozco que yo me considero un trabajador del proyecto. Para mi, en mi parte personal, ha sido una gran responsabilidad dar un paso al frente de Comité Local de Santa Cruz, e incluso hubo quien quiso ver en ese paso al frente una voluntad o una similitud de ser candidato, y para nada. Viene a ser un proceso natural en el que hay un equipo trabajando al frente de ese comité local durante cuatro años, en el que el secretario general era José Manuel Bermúdez, y yo era el secretario de organización. El alcalde está muy centrado en un momento muy delicado para Santa Cruz de Tenerife”.