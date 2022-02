Santa Cruz solo ha ejecutado el 20% de los fondos del DUSI Anaga que dice que culminará en plazo

La exalcaldesa Patricia Hernández puso ayer en duda los datos de ejecución del DUSI. / Fran Pallero

El Pleno extraordinario celebrado ayer a petición de los grupos de la oposición permitió conocer el estado de ejecución de los fondos del DUSI Anaga. Según aseguró el concejal de Hacienda, Juan José Martínez, hasta el momento, se ha ejecutado el 20% del total, que son unos 17 millones. El edil también defendió que en los dos años que quedan para finalizar su ejecución, puesto que Martínez aseguró que tienen hasta diciembre de 2023 para hacerlo, se procederá a ejecutar el resto del dinero. “Tenemos adjudicado o en licitación hasta el 72% de los fondos, por lo que en el primer trimestre de 2023 esperamos tener ya en ejecución el 100%”, defendió Martínez.



Frente a esa afirmación, desde la oposición se puso en duda que “lo que no han hecho en cinco años, porque recordemos que se les concedió en 2017, lo vayan a hacer en dos”, apuntó la exalcaldesa socialista, Patricia Hernández.



El PSOE exigió un documento oficial en el que se ratifique que el plazo de ejecución finaliza en diciembre del 2023, “si no se nos entrega, no daremos por bueno este Pleno y acudiremos a donde haga falta para defender nuestros derechos”, apuntó Hernández.