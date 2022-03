El PSOE acusa a CC de mentir a la ciudadanía con el conflicto audiovisual y hacer del enfrentamiento su dinámica permanente

Un rodaje realizado en Canarias. DA

El PSOE Canarias lamenta que Coalición Canaria continúe intentando enredar con un asunto ya resuelto, como son los incentivos fiscales a las producciones audiovisuales en el Archipiélago, sin admitir que fueron ellos parte del problema y el actual gobierno de Ángel Víctor Torres, en cambio, quien le ha dado solución.

La defensa de los intereses de esta comunidad autónoma se demuestra con hechos y no solo con palabras. El Ejecutivo regional sí activó la Comisión Bilateral el pasado mes de julio y así le fue comunicado al Congreso, al Senado, al Parlamento de Canarias y al Gobierno de España. Y paralelamente, además, se buscó una salida al conflicto, junto a Nueva Canarias, que finalmente permitió cerrar un acuerdo satisfactorio al respecto.

Sin embargo, Coalición Canaria, en un su dinámica de permanente conflicto, vuelve ahora a intentar tergiversar los hechos y convertir una buena noticia, como es el pronunciamiento del Tribunal Constitucional rechazando el recurso planteado, en objeto de crítica y ataque al presidente del Gobierno, cuando la realidad es que ha sido este quien ha resuelto un problema.

histórico generado, entre otros, por la propia Coalición Canaria. Parecen no alegrarse nunca cuando vienen buenas noticias para Canarias . La hemeroteca no miente al respecto: fue con Mariano Rajoy todavía en la Moncloa y Fernando Clavijo en la presidencia del Ejecutivo autónomo, cuando la formación nacionalista hizo suyos unos Presupuestos Generales del Estado en los se elevaba la tributación máxima para las producciones en Península y se obviaba cualquier incremento porcentual en los incentivos a los proyectos cinematográficos realizados en el Archipiélago. Un incumplimiento que entonces no fue consultado al Parlamento de Canarias y sobre el que tampoco alzaron la voz quienes hoy sí lo hacen desde Coalición Canaria.

Por tanto, deberían ser más coherentes y consecuentes con su incapacidad, y asumir de una vez su responsabilidad en todo este asunto, incluido respecto al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional. Esta resolución no dice que ningún gobierno, ni el central ni el de Canarias, hayan cometido inconstitucionalidad. Al contrario: reconoce que hemos resuelto el problema y que decae el objeto del recurso presentado.

Una buena noticia que intentan descontextualizar con el único propósito de intentar atacar al presidente del Gobierno. Aprovechamos una vez mas para dejar claro nuestro compromiso absoluto y defensa tanto el Régimen Económico y Fiscal como de los incentivos fiscales para las producciones cinematográficas realizadas en el Archipiélago, pues se trata de dos asuntos claramente enmarcados en el reconocimiento a la singularidad del Archipiélago.