Enric Gallego: “Si tengo que estar aquí más años será porque me lo habré merecido”

Enric Gallego llegó al CD Tenerife en la primera ventana de traspasos con la misión de marcar goles. El delantero catalán ha jugado 23 de los 31 partidos que se llevan jugados en LaLiga SmartBank, y de momento suma ocho goles siendo el segundo máximo goleador del equipo por detrás de Elady Zorilla que cuenta con diez. Gallego, tras pasar hace unas semanas la COVID-19, volvió con fuerza en el estadio de El Molinón al firmar un doblete que supuso la victoria del representativo ante el Sporting. El atacante catalán salió en la segunda parte y resultó decisivo para que el representativo rompiera la mala racha de dos derrotas consecutivas ante CD Mirandés y Real Valladolid. DIARIO DE AVISOS habló con el delantero blanquiazul en vísperas del trascendental partido que tiene el elenco de Ramis con la visita el próximo lunes, 20.00 horas, al Heliodoro Rodríguez López de un Almería que cuenta con cuatro puntos más en la clasificación. Un encuentro que servirá para comprobar si el CD Tenerife puede aspirar a algo más que jugar el play-off, y luchar en las últimas diez jornadas por el ascenso directo con Eibar, Valladolid y Almería.

Enric Gallego, delantero del CD Tenerife, celebra uno de sus ocho goles. /Sergio Méndez

–Tras permanecer unos días de baja por la Covid-19, volvió a lo grande firmando un doblete en El Molinón ante el Sporting. Mejor vuelta al equipo imposible.

“La verdad es que sí. Feliz por la victoria del equipo, por los tres puntos que revirtieron las dos derrotas ante Mirandés y Valladolid, y hacerlo en un campo tan complicado como es El Molinón”.

-Y mejor aún si los dos goles suyos suponen la victoria del equipo.

“Está claro que los delanteros vivimos del gol, y aunque también aportamos otras muchas cosas al juego del equipo, estos dos goles ayudan para coger confianza y tirar para adelante. Son goles y eso siempre es bueno para un delantero”.

-El CD Tenerife se mide el próximo lunes al Almería, uno de los rivales directos por el ascenso. Sumar los tres puntos será clave para volver a engancharse al ascenso directo.

“Se trata de un partido más, ya que todos los que nos quedan hasta el final de la liga serán importantes. Ir sumando en cada partido será muy bueno para el equipo. Viene un rival muy complicado como es el Almería, que cuenta con cuatro puntos más que nosotros, pero si logramos la victoria recortaremos las distancias y será mucho mejor para encarar todo lo que viene”.

-El equipo pese al pequeño bache que atravesó con las dos derrotas seguidas se rehizo con los tres puntos conquistados en Gijón. Lo mismo sucedió con los dos varapalos que supuso las derrotas en el derbi ante la UD Las Palmas, pero el estado anímico del grupo ha seguido intacto para redimirse de derrotas tan traumáticas que podrían dejar secuelas en los inmediatos encuentros.

“Somos conscientes de la plantilla que tenemos. Todos los equipos pasan buenos y malos momentos. Está claro que si queremos tirar para adelante hay que dejar atrás los peores momentos, corregir los errores que hemos podido cometer, y seguir reforzando los puntos fuertes del equipo. Siempre hay que mirar para adelante”.

-¿Cuál es el secreto del CD Tenerife por el que nadie apostaba un duro al inicio de la temporada, pero que ha ido callando bocas ya que desde la cuarta jornada permanece en posiciones de play-off?

“Tenemos un grupo humano muy bueno, que es constante en el trabajo. Si a eso sumamos todo la carga que ya llevamos a nuestras espaldas en el día a día, nos hace merecedores de estar donde estamos. Hay que ser humildes y trabajar duro para lograr el objetivo”.

-Hoy sábado el eterno rival, la UD Las Palmas, podría echar una mano si le quita puntos a un rival directo como es el Real Valladolid.

“Está claro que todos los equipos se van a dejar puntos, pero si el Valladolid esta jornada no suma los tres será bueno para nosotros siempre y cuando ganemos el partido contra el Almería. Nos tenemos que mirar en nosotros mismos, en el partido del lunes y centrarnos en ello que es lo más importante”.

-Pese al día y la hora del choque frente al Almería, la afición acudirá en gran número al estadio Heliodoro Rodríguez López para apoyar al equipo, como lo viene haciendo tanto en casa como lejos de la Isla.

“Es de agradecer el apoyo que nos están prestando. Necesitamos que la afición esté con nosotros. El tenerlos ahí apoyando y empujando tanto en la isla como en los desplazamientos a la península. El otro día en El Molinón se hicieron sentir y eso supone darnos el empujón que necesita el equipo. Ya lo dije el otro día que parte de la victoria ante el Sporting fue de ellos. Desplazarse a tantos kilómetros tiene mucho merito y estoy seguro que se fueron muy contentos en el viaje de vuelta”.

-De momento, Enric Gallego ha marcado ocho goles en los 23 partidos que ha jugado. ¿Se atreve a dar una cifra a la que le gustaría llegar al final de la temporada?

“No voy a dar ninguna cifra. Solo pienso en trabajar para el equipo y aportar lo máximo tanto en el trabajo ofensivo como en el defensivo. Está claro que si puedo ayudar al equipo con los máximos goles posibles, pues mucho mejor para el colectivo y también para mi”.

-En el pasado mercado de invierno, el club le trajo competencia con la llegada de Mario González. ¿Cómo valora la incorporación del delantero burgalés?

“Mario es un gran jugador, que cuenta con un gran potencial y su llegada nos va a ayudar como ya se está comprobando. Es competencia sana que eso siempre es bueno. También está sumando a nivel grupal porque es un buen chico. Todos los jugadores que vengan a aportar bienvenidos sean”.

-Hace unos días el club hizo pública la renovación de su compañero Pablo Larrea hasta 2024. Usted acaba contrato en junio del próximo año. ¿Le gustaría seguir en el CD Tenerife o es prematuro pensar en su inmediato futuro?

“Tal como me ha ido en la vida solo quiero pensar en el presente, hacerlo lo mejor posible, y lo que tenga que venir vendrá. Si tengo que estar aquí más años será porque me lo habré merecido. No pienso más allá”.

-Por último, y fuera del fútbol, ¿qué tal se encuentra en Tenerife?

“La verdad es que muy bien. Me gusta mucho la isla desde el primer día que llegué. Voy conociendo lugares muy bonitos que me van diciendo y los voy visitando. La verdad es que tanto la familia como yo estamos felices aquí”.