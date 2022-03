Escrivá recuerda a Oramas: “Los recortes a la Seguridad Social en Canarias se llevaron a cabo con su voto a favor de los presupuestos de Rajoy”

El ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, en el Pleno del Congreso EUROPA PRESS

El Pleno del Congreso ha vivido este miércoles una nueva jornada de acusaciones, teniendo como protagonistas al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, y a la diputada de Coalición Canaria Ana Oramas. Todo ello debido a la gestión del Ingreso Mínimo Vital (IMV). Oramas, incluso, ha llegado al insulto con Escrivá.

El ministro, durante su intervención, ha acusado a Oramas de tener un “desconocimiento palmario de la norma y cómo se está desplegando”. “Hacer demagogia con la pobreza para la hostigación política no me parece bien”, ha dicho.





Sobre la posibilidad de transferir determinados elementos del IMV a las comunidades autónomas, Escrivá ha recordado que CC votó a favor de esta renta, cuya norma incluye dos disposiciones adicionales que permiten a las comunidades gestionar determinados elementos del IMV y que permite a Navarra y País Vasco, por su “singularidad”, gestionarlo de forma distinta. “En un tema como este, tan sensible, apréndase bien usted lo que ha votado a favor y no venga aquí a decir cosas erróneas”, se ha referido el ministro. “Su tono ha sido desconcertante, trufándolo de falsedades no recordando cuál es su trayectoria. Evidentemente que hay un problema de personal en la Seguridad Social y, particularmente, en Canarias. ¿Sabe cuándo se ha configurado ese problema? En siete años de congelación y no reposición de las plazas. Usted apoyó esos Presupuestos Generales del Estado que justificaban seguir congelando esas plantillas de la Seguridad Social”, indicó Escrivá.

Oramas capitalizó su intervención con descalificaciones al ministro. “Es usted patético, infame; para corregir hay que reconocer las cosas que están mal, le he preguntado por la brecha digital, mi pregunta es si va a transferir las mismas condiciones a las comunidades, es un frívolo”, dijo.

Escrivá, tras ser diana de estos insultos, fue claro al indicar que “no por intensificar el tono demagógico, no por chillar mucho, por descalificar, va a tener razón”, reiterando que el agujero en la Seguridad Social es “enorme”. “El agujero es enorme, es verdad; a ese agujero contribuyó usted con sus votos”, finalizó.