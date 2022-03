Millones de civiles ucranianos siguen atrapados bajo la feroz ofensiva rusa

Kiev rechaza los corredores trampa de Putin que desembocan en Rusia; los refugiados huídos de Ucrania ya ascienden a 1,7 millones, en su mayoría niños, mujeres y ancianos. Foto AP/Emilio Morenatti

No hay precedentes en Europa de un éxodo tan rápido como el originado por la invasión rusa de Ucrania, que en menos de dos semanas ha forzado que más de 1,7 millones de civiles del país agredido hayan buscado refugio en las regiones vecinas, con especial atención a lo que sucede en Polonia, donde han ido a parar aproximadamente un millón de los desplazados.

Europa se prepara para una crisis económica a causa del conflicto, bajo un shock energético, ante la amenaza de veto occidental a la energía rusa. La luz se dispara, con su máximo histórico, y en las bolsas internacionales hace mella la guerra.

La hecatombe humanitaria no parece despertar la compasión del dictador ruso, Vladímir Putin, dado que los ataques que se suceden en no pocas ciudades ucranianas no solo continúan, sino que incluso se recrudecen.

Los sufrimientos de quienes no han conseguido escapar son especialmente terribles en zonas como Mariúpol, donde ayer se registró otro intenso bombardeo, pero también en la capital, Kiev, donde los rusos siguen afianzando sus posiciones a la espera de que llegue la orden del asalto final. El propio alcalde reconoció ayer que los combates son feroces en las inmediaciones de su ciudad, y sirva como muestra el impacto de un proyectil aéreo en una panadería industrial situada a unos 50 kilómetros que se saldó con, al menos, 13 muertos.

Contactos

Insensibles a tanto sufrimiento, las negociaciones han fracasado a la hora de establecer corredores humanitarios. Turquía ha logrado que Rusia y Ucrania se sienten cara a cara en una cita que tendrá lugar este jueves en la capital otomana.

La UE busca simplificar el proceso de adhesión solicitado por Ucrania, mientras EE.UU. aprobó el envío de más tropas a Europa y su Congreso abrió la puerta a un embargo del petróleo ruso.

Las consecuencias del conflicto se acusan en Canarias. Ayer mismo, el Consejo Asesor del presidente Torres celebró un encuentro donde sus miembros (líderes de las patronales y de los sindicatos mayoritarios) coincidieron en que la inflación y su comportamiento al alza es uno de los principales motivos para la preocupación.