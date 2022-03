Rusia recrudece su ofensiva en Járkov con artillería y paracaidistas

Las autoridades de Ucrania han afirmado este miércoles que el Ejército ruso ha enviado paracaidistas a la ciudad de Járkov, la segunda más poblada del país, en el marco de un recrudecimiento de su ofensiva contra la localidad, considerada clave para los esfuerzos militares rusos.

“Un grupo de paracaidistas han sido desplegados en Járkov. Los ocupantes han atacado el hospital, la Clínica Médica Militar de la Región Norte”, ha dicho el Ejército ucraniano a través de su cuenta en la red social Facebook, antes de agregar que “ha estallado una batalla entre los invasores y los defensores ucranianos”.

Asimismo, ha manifestado que esta llegada de paracaidistas “ha tenido lugar en un momento en el que sonaban las alarmas antiaéreas en Járkov y en toda la región”.

A primera hora del día se han registrado además ataques con artillería contra el centro de la ciudad en los que han sido alcanzados la principal comisaría de Járkov y un edificio universitario, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas. Asimismo, el vicegobernador de la región, Roman Semenukha, ha confirmado el ataque con misiles a la sede del Ayuntamiento.

El ataque contra la comisaría ha provocado un incendio que se ha propagado a edificios residenciales colindantes, según ha indicado el Servicio Estatal de Emergencia. “Los equipos de rescate están trabajando en el lugar. Se está determinando el número de víctimas y la destrucción”, ha reseñado.

Estos ataques llegan un día después de que las fuerzas rusas atacaran un edificio administrativo en la principal plaza de la ciudad y una torre de comunicaciones. El presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, afirmó tras los ataques que se trataba de “crímenes de guerra” y “terrorismo de Estado”.

One of the buildings of Kharkiv university on fire, hit by Russian missile. One of the first universities in Russian empire, officially founded in 1805. I interviewed a pro-Russian academic here in 2014. Putin is now destroying “Russian world” he is claiming to protect. pic.twitter.com/EvavU2L5SI