Shatruk, ucraniano en Tenerife: “No veo que los rusos de aquí se manifiesten contra Putin”

Dmytro Shatruk, en una visita al presidente del Cabildo. DA

Dmytro Shatruk, de 48 años, es el vicepresidente de la asociación Oberig en Tenerife, creada en 2017 para llevar los asuntos de la colonia ucraniana en la Isla, donde no hay consulado de su país -se llevan esos asuntos desde Málaga-. Además, es su portavoz, al dominar perfectamente el castellano -lleva 14 años residiendo en Tenerife-, algo que no ocurre con el presidente de la asociación que lleva el nombre de un amuleto ucraniano.

Shatruk lamenta que haya habido desinformación acerca de esta asociación cuando algún ruso se ha presentado como representante de la misma, aclarando que “hay muchos perfiles falsos que están haciendo mucho daño y la desinformación es un arma muy peligrosa, como cuando hablan de la rusofobia en los colegios”, comentó ayer Dmytro Shatruk en Onda Tenerife. Asimismo, desveló que hoy mismo se trasladará a Polonia para acudir a Leópolis, a 70 kilómetros de la frontera, a recoger a mi madre de 86 años, a mi hermano discapacitado y a familia de mi mujer para “traerlos a Tenerife”, porque “los rusos están bombardeando todas las ciudades, matando a mujeres, ancianos y niños”. Igualmente, remarcó que “todo lo que pueden matar, lo matan”.

El vicepresidente de Oberig en Tenerife se mostró satisfecho de la manifestación del domingo en la plaza de España de Santa Cruz, en la que cientos de ucranianos lanzaron mensajes contra Putin clamando por el fin de la invasión. “No todos eran ucranianos, también sé que había algún ruso, pero no veo que las asociaciones de rusos en Tenerife se manifieste contra Putin”, expuso, entendiendo que quizás lo pagan por el miedo a represalias.

Dmytro Shatruk ha estado estos días trabajando con las administraciones públicas y la Subdelegación del Gobierno para que 130 turistas ucranianos, a los que le cogió la invasión rusa de vacaciones en la Isla, “puedan prolongar la estancia cuatro o cinco días más, aunque muchos de ellos, unos 80, ya están alojados en el Puerto de la Cruz o Candelaria, gracias a la colaboración hotelera. Otros están pendientes de que Cruz Roja les busque algún alojamiento más, sin poder regresar a su país porque sus ciudades, como Járkov o Jersón, han sido bombardeadas. Son familias con niños que se han quedado aquí, mientras los hombres han regresado para alistarse en el Ejército”, relató.

Además, recuerda que ya “hay un millón y medio de refugiados y pueden llegar a los cinco millones de ucranianos los que tengan que abandonar el país”.

Ucrania es un país multicultural, como España, y “estábamos llevándonos todos bien, pero desde el 2014, cuando invadieron mi país y los rusos anexionaron Crimea, se cortaron relaciones en familias que se dejaron de hablar. Ahora a quien te habla bien de Putin le tienes que retirar la palabra. Dejas de hablar con esa gente y ya está, no significa que tengas odio a los rusos. Hay muchos rusos aquí que nos apoyan, pero no lo expresan, no tienen valor. Ni siquiera hemos oído al consulado manifestarse en la guerra en Ucrania”.

Los supermercados empiezan a limitar la venta de aceite de girasol

Algunas cadenas de supermercados están limitando la venta de aceite de semillas y girasol desde el pasado fin de semana en España. Ucrania es uno de los principales países exportadores.

La patronal asegura que no hay desabastecimiento, pero admite que algunos supermercados están aplicando esta restricción para evitar que se repita lo que ya pasó al inicio de la pandemia con el papel higiénico. En los lineales de algunos supermercados podemos observar carteles que advierten de la restricción, en algunos de ellos se especifica, por ejemplo, que cada cliente solo puede comprar dos botellas individuales o una garrafa de aceite de girasol de cinco litros por día.

Aún así, el aceite de girasol o semilla no es el más consumido en Canarias. El 64% del aceite que utilizamos en la Islas es de oliva y ese aceite, mayoritariamente, tiene sello español.