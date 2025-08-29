Alertan de daños en los viñedos de Tenerife por la fauna silvestre

La Asociación de Agricultores y Ganaderos de Canarias (Asaga Canarias Asaja) ha denunciado el aumento de la presencia de fauna silvestre en diversas explotaciones de viñedo de Tenerife, lo que está generando daños significativos en la cosecha de uva de esta campaña.
Entre las especies que afectan a los cultivos se encuentran mirlos, perdices, bandadas de pájaros, conejos, gallinas asilvestradas y roedores. La organización señala que estos ataques se suman a otros factores adversos que ya padecen los viticultores, como el estrés hídrico de los últimos años y la debilidad de la planta, en pleno periodo de vendimia.
Los viticultores muestran su preocupación porque, lejos de reducirse, el problema crece cada año sin que se haya encontrado una solución. Según explican, los animales actúan de diferentes formas: consumen las uvas cuando comienzan a acumular azúcar, lo que supone pérdida directa de producción y favorece la aparición de pudrición por las heridas que provocan; roen sarmientos y yemas de latencia en invierno; o se alimentan de los brotes, destruyendo racimos.
Asaga Canarias relaciona la proliferación de esta fauna con las lluvias registradas este año y a finales de agosto, que han generado un manto de vegetación que atrae a estos animales. También apuntan al abandono de fincas colindantes, que terminan sirviendo de alimento pese a la existencia de vallados.
Ante esta situación, la asociación reclama la intervención de las administraciones públicas para analizar el problema y aplicar medidas de control que permitan equilibrar la presencia de fauna y evitar daños mayores en los cultivos. Además, pide campañas de limpieza de terrenos abandonados y la creación de una línea de compensación económica a nivel local o insular para cubrir las pérdidas ocasionadas en el viñedo.