Arranca en Santa Cruz el mejor torneo de ajedrez en la historia de La Palma

Fue en otro año lustral, concretamente 1995, cuando se celebró en Santa Cruz de La Palma la primera edición del Torneo internacional de Ajedrez Bajada de la Virgen que, con el paso del tiempo, se convirtió en el actual Jugando con Las Estrellas, hoy en día cita ineludible para el deporte ciencia de toda Canarias y que no deja de ganar cada vez más relevancia a nivel nacional e internacional.
Por ello, y gracias a que las instituciones de la Isla hace mucho que comprendieron cómo la práctica sobre las 64 casillas genera indiscutibles beneficios más allá del tablero a tal punto de suponer una herramienta ideal en sectores como la educación, la rehabilitación o la salud metal, es precisamente en otro año de Bajada como 2025 cuando este torneo internacional da un salto notable de calidad al presentar hasta 150 inscritos de 26 países distintos, con el formidable añadido de que un tercio de los participantes tiene algún título de maestro.
Todo ello viene a cuento porque es a partir de hoy y hasta el 15 de agosto cuando tendrá lugar en su escenario habitual, el pabellón capitalino Roberto Estrello, la VIII edición del Torneo Internacional Jugando con las Estrellas, como se detalló durante la presentación oficial del mismo, que tuvo lugar durante la mañana del pasado miércoles en el Palacio Salazar.
Durante dicho acto, el consejero de Deportes del Cabildo de La Palma, Yurguen Hernández, no dudó en sostener que “esta competición es la joya de la corona del Ajedrez insular”, a la par de reconocer la garantía de éxito que lleva consigo la organización del mismo manifestando que se trata de “una modalidad deportiva que lleva muchos años haciendo las cosas muy bien”.
“De nuestra Isla han salido grandes jugadores que compiten a un nivel muy alto”, recordó Hernández antes de añadir que “uno de nuestros objetivos era impulsar aún más este torneo, en el que recibimos a deportistas de muchos países, contribuyendo al ámbito social y económico”, en clara alusión a otra de las cualidades inherentes del Jugando con las Estrellas como es el gasto que realizan tanto los participantes como familiares y/o preparadores.
Además, el concejal de Deportes del Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, Jesús Pérez, explicó que “este torneo no solo proyecta la imagen de nuestra ciudad a nivel internacional, sino que también impulsa la economía local y promueve valores fundamentales como la concentración, la estrategia y el respeto”. Tampoco tuvo dudas en recalcar que “es un orgullo acoger, un año más, en nuestro municipio un campeonato de esta envergadura, que con cada nueva edición gana en prestigio y participación”.
Por su parte, el presidente de la Federación Canaria de Ajedrez y alma mater del Jugando con las Estrellas, José Carlos Martín, agradeció el apoyo que prestan las instituciones y apuntó que “para La Palma es un lujo albergar esta iniciativa con una participación tan relevante de ajedrecistas llegados de diferentes lugares del mundo, lo que demuestra la capacidad de convocatoria de un torneo así”.
Perestelo: “Transmite valores y forja personalidades”
La consejera delegada de Sodepal, Miriam Perestelo, expuso durante la presentación del Torneo Internacional de Ajedrez ‘Jugando con las Estrellas que “este campeonato ha sabido consolidarse como un evento de relevancia tanto en el plano regional, nacional como internacional”.
“La Palma tiene muchísimos talentos en el ajedrez y es un factor que tenemos que aprovechar, puesto que es un deporte en donde se transmiten valores y se forja la personalidad de las personas”, añadió con la certeza de quien no solo conoce el juego sino que incluso ha disputado torneos.
El evento cuenta con el apoyo del Cabildo Insular de La Palma a través de la Consejería de Deportes y la empresa pública Sodepal, además de la Dirección General de Deportes del Gobierno de Canarias y el Ayuntamiento de Santa Cruz de La Palma, bajo la organización del Centro Insular de Ajedrez de La Palma y la colaboración de la Federación Canaria de Ajedrez.