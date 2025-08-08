Canarias, en alerta por altas temperaturas, pero lo de La Laguna es otra historia: “Ya son algo más que goterones”

Mientras Canarias permanece este viernes en alerta máxima por altas temperaturas y riesgo extremo de incendios forestales, en La Laguna la estampa contrasta con la situación general del Archipiélago.
A pesar de los 26 grados que marcan los termómetros en el municipio, la lluvia repentina ha hecho acto de presencia poco después de las 13.00 horas sorprendiendo a vecinos y visitantes.
Así lo han recogido las redes sociales, donde varios usuarios han advertido que los cielos se estaban nublando en la ciudad de Los Adelantados. Minutos más tarde, varios vídeos han confirmado el cambio meteorológico: “Ya son algo más que goterones. Pongan sonido”, compartía @Inalbis63 en X (antes Twitter) junto a una imágenes donde se escucha con claridad el fuerte impacto de las gotas.
Varios vecinos consultados por Diario de Avisos han confirmado la situación. “Se nubló y empezó a caer de repente. Iba en la moto y me empapé”, relata un residente del municipio. Otra vecina asegura que “acababa de salir al patio, tuve que meter toda la ropa pa’ dentro”, mientras que un tercer vecino apunta: “Pero hace un bochorno exagerado”.
Ya son algo más que goterones. Poned sonido. Pues a no lavar los coches 😅 pic.twitter.com/cGwi4lV0ZA— Inalbis 🔻🏳️🌈😷💜 (@Inalbis63) August 8, 2025
Canarias, en alerta máxima
Todo esto ocurre en un contexto en el que el Gobierno de Canarias ha activado por primera vez en toda la comunidad autónoma la alerta máxima por altas temperaturas, así como el nivel máximo de riesgo por incendios forestales en las islas de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.
La Aemet ha confirmado que el episodio de calor se intensificará durante el fin de semana. Este sábado se activará el aviso rojo en Gran Canaria y el domingo se extenderá a Tenerife, Lanzarote y Fuerteventura. En el caso concreto de La Laguna, el municipio se encuentra actualmente bajo aviso naranja por riesgo medio debido al calor.
Se prevé que las temperaturas más extremas se registren entre el domingo y el lunes. En muchas zonas, especialmente en las medianías del sur y oeste de las islas, las mínimas no descenderán por debajo de los 28 o 30 grados, lo que mantendrá las noches especialmente calurosas.
Las autoridades han pedido a la población seguir las recomendaciones sanitarias y de protección civil para minimizar riesgos, y extremar las precauciones ante la posibilidad de incendios.